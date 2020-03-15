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Директор СТО по ремонту электромобилей: «В реальности они мало ломаются»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. За рулем электрокара думать о каких-либо поломках не приходится. Поэтому единственная электроСТО в Беларуси при 350 машинах особо не загружена, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. К слову, совсем.
Владелец станции Вадим на «ты» знаком с «зелеными машинами». В автопарке таких три.
Вадим Шут, директор станции техобслуживания по ремонту электромобилей:
В плане обслуживания, содержания электромобиля это никак не соизмеримо и близко даже с самым неломающимся автомобилем. Здесь есть только мотор впереди, мотор сзади, батарейка, два компьютера.
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Новости Беларуси. За рулем электрокара думать о каких-либо поломках не приходится. Поэтому единственная электроСТО в Беларуси при 350 машинах особо не загружена,...
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