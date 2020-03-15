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Директор СТО по ремонту электромобилей: «В реальности они мало ломаются»

15.03.2020 21:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. За рулем электрокара думать о каких-либо поломках не приходится. Поэтому единственная электроСТО в Беларуси при 350 машинах особо не загружена, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. К слову, совсем.

Заряда хватает примерно на 5 дней. Владельцы электрокаров рассказали о преимуществах «зелёных автомобилей»

Владелец станции Вадим на «ты» знаком с «зелеными машинами». В автопарке таких три.

Директор СТО по ремонту электромобилей: «В реальности они мало ломаются»

Вадим Шут, директор станции техобслуживания по ремонту электромобилей:
Мы не можем обеспечить нормальный доход на ремонте электромобилей. И это даже не связано с тем количеством электромобилей, которые есть в Беларуси. Потому что в реальности они мало ломаются.

В плане обслуживания, содержания электромобиля это никак не соизмеримо и близко даже с самым неломающимся автомобилем. Здесь есть только мотор впереди, мотор сзади, батарейка, два компьютера.

Директор СТО по ремонту электромобилей: «В реальности они мало ломаются»

Люди в материале: Кристина Федорович, Вадим Шут

 
 
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Новости Беларуси. За рулем электрокара думать о каких-либо поломках не приходится. Поэтому единственная электроСТО в Беларуси при 350 машинах особо не загружена,...
 
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