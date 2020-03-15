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Эксперимент СТВ. Легко ли найти место электромобилю для подзарядки в Минске?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Что говорить о количестве и мощности электромобилей, когда некоторые владельцы бензиновых и дизельных все эти цифры вмиг перечеркивают, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Кристина Федорович, корреспондент:
Здесь выделено семь машино-мест для зарядки электрокаров, но здесь стоят обычные авто. Зарядиться у нас не выйдет.
Итог неутешителен: так до места назначения мы бы и не добрались. На законодательном уровне кто прав, а кто виноват, здесь и сказать нечего. Зато накануне утром у железнодорожного вокзала настоящее зарядное раздолье. Ведь впереди автопробег: галопом по Европам (ну почти – пункт назначения Брест) и розеткам.
Анастасия Глушакова, владелец электрокара:
Андрей Смоляк, владелец электрокара:
Электромобилей уже достаточно много.
Так вот, вернемся к первоначальному вопросу: быть или не быть? Электрокарам уже светит даже не желтый сигнал светофора, а скорее, зеленый. Ведь «зеленому авто» исключительно зеленый свет. А это значит, что то самое будущее, о котором все мы любим говорить и рассуждать, уже рядом – на наших дорогах.
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Новости Беларуси. Что говорить о количестве и мощности электромобилей, когда некоторые владельцы бензиновых и дизельных все эти цифры вмиг перечеркивают,...
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