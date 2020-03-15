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Эксперимент СТВ. Легко ли найти место электромобилю для подзарядки в Минске?

15.03.2020 20:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Что говорить о количестве и мощности электромобилей, когда некоторые владельцы бензиновых и дизельных все эти цифры вмиг перечеркивают, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Эксперимент СТВ. Легко ли найти место электромобилю для подзарядки в Минске?

Кристина Федорович, корреспондент:
Мы решили провести небольшой эксперимент. Представим, что наша съемочная группа передвигается на электрокаре, и нам срочно нужно подзарядиться. Попробуем сделать это на близлежащих зарядных станциях.

Здесь выделено семь машино-мест для зарядки электрокаров, но здесь стоят обычные авто. Зарядиться у нас не выйдет.

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Эксперимент СТВ. Легко ли найти место электромобилю для подзарядки в Минске?

Эксперимент СТВ. Легко ли найти место электромобилю для подзарядки в Минске?

Итог неутешителен: так до места назначения мы бы и не добрались. На законодательном уровне кто прав, а кто виноват, здесь и сказать нечего. Зато накануне утром у железнодорожного вокзала настоящее зарядное раздолье. Ведь впереди автопробег: галопом по Европам (ну почти – пункт назначения Брест) и розеткам.

Эксперимент СТВ. Легко ли найти место электромобилю для подзарядки в Минске?

Анастасия Глушакова, владелец электрокара:
Боль владельцев электромобилей, потому что не все люди понимают, что не стоит ставить свои машины.

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Эксперимент СТВ. Легко ли найти место электромобилю для подзарядки в Минске?

Андрей Смоляк, владелец электрокара:
Как будет здорово, когда у всех на крышах будут стоять электрические батареи.

Электромобилей уже достаточно много.

Заряда хватает примерно на 5 дней. Владельцы электрокаров рассказали о преимуществах «зелёных автомобилей»

Эксперимент СТВ. Легко ли найти место электромобилю для подзарядки в Минске?

Так вот, вернемся к первоначальному вопросу: быть или не быть? Электрокарам уже светит даже не желтый сигнал светофора, а скорее, зеленый. Ведь «зеленому авто» исключительно зеленый свет. А это значит, что то самое будущее, о котором все мы любим говорить и рассуждать, уже рядом – на наших дорогах.

Эксперимент СТВ. Легко ли найти место электромобилю для подзарядки в Минске?

Люди в материале: Кристина Федорович, Анастасия Глушакова, Андрей Смоляк

 
Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. Что говорить о количестве и мощности электромобилей, когда некоторые владельцы бензиновых и дизельных все эти цифры вмиг перечеркивают,...
 
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