Долетались... В Кобрине, похоже, страшное ДТП произошло в результате уличных гонок

Источник материала: Виртуальный Брест

О том, что одной из причин ДТП в Кобрине были какие-то гонки, или просто два водителя соревновались между собой, нам сообщали и ранее, но как-то не верилось.





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Однако теперь появилась видеозапись произошедшего, и всё сходится. Действительно, на записи видно, как два автомобиля на большой скорости приближаются к перекрёстку, даже не сбавляя её, несмотря на то, что на перекрёстке уже поворачивают два автомобиля. Водитель второго, к слову, не успевает никого пропустить, на это нет времени, чтобы правильно оценить ситуацию. Он оказывается в ситуации, когда столкновение неизбежно - или с одним, или со вторым. Ещё ему обзор закрывал впереди стоящий микроавтобус, это тоже сыграло негативную роль в этом происшествии. Любопытно, что партнер по гонкам уехал, не остановился - вероятно трезво оценил свою роль в данной ситуации и предпочёл ретироваться.

видео - KOIN Интернет-провайдер

По предварительной информации погибших нет, несколько человек пострадало. Официальной информации пока не поступало.

Комментарий очевидца

- Живы все. В Ауди А8 были детишки, их доставили в больницу и похоже из мерседеса доже, т. к. водитель Ауди был на месте ДТП без видимых повреждений. Беда в другом: на разбор ДТП отправили совсем молодого инспектора, даже еще не знакомого нам, он без году неделя в ГАИ , а больше НИКОГО. Нет больше инспекторов в городе. Помогать ему приехали ребята из СК по собственной инициативе в свой выходной. Всем "по барабану". Тот молодой не знает даже основ действий при ДТП, элементарно обозначить место для того, что бы тормозной след не заездили, масло разлито, детали валяются кругом, газ из баллона травит, толпа зевак, пострадавшие, скорые с сиренами и он один.





Реально, его стало жалко. Его рвали, как собака шапку все вокруг, а он ничего не знает и не понимает. Отдельная благодарность двум ребятам из СК , которые оперативно разгребли это, и не допустили трагедии, а так же МЧС , которые локализовали утечку газа и обесточили авто.