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Долетались... В Кобрине, похоже, страшное ДТП произошло в результате уличных гонок
15.03.2020 21:54 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
О том, что одной из
Однако теперь появилась видеозапись произошедшего, и всё сходится. Действительно, на записи видно, как два автомобиля на большой скорости приближаются к перекрёстку, даже не сбавляя её, несмотря на то, что на перекрёстке уже поворачивают два автомобиля. Водитель второго, к слову, не успевает никого пропустить, на это нет времени, чтобы правильно оценить ситуацию. Он оказывается в ситуации, когда столкновение неизбежно - или с одним, или со вторым. Ещё ему обзор закрывал впереди стоящий микроавтобус, это тоже сыграло негативную роль в этом происшествии. Любопытно, что партнер по гонкам уехал, не остановился - вероятно трезво оценил свою роль в данной ситуации и предпочёл ретироваться.
видео - KOIN Интернет-провайдер
По предварительной информации погибших нет, несколько человек пострадало. Официальной информации пока не поступало.
Комментарий очевидца
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О том, что одной из причин ДТП в Кобрине были какие-то гонки, или просто два водителя соревновались между собой, нам сообщали и ранее, но как-то не верилось. больше...
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