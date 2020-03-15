Жуковский удивился появлению на поле Кисляка, которому федерация скостила дисквалификацию

Источник материала: Tut.by

Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский эмоционально прокомментировал исход двухматчевого кубкового противостояния против брестского «Динамо». Его слова приводит пресс-служба клуба .

«Волки» не пропустили от динамовцев голов на протяжении 210 минут, а проиграли в серии пенальти со счетом 3:5 .



Фото: «Ислочь»

— Хочется поздравить соперника с победой. Они ее заслужили. Если две команды не забили мяч за столько времени, это не хорошо… Голы украшают футбол. Но в первом матче дало себе знать удаления и карточки. Они перенеслись на эту игру.

Ощущалось, что все пошло на пользу Бреста. Но план на игру неплохо выдержали. Хотелось бы более качественной игры в контратаках, но, к сожалению, не всегда получалось.

Если бы было пару человек, которые могли бы усилить игру, нам было бы полегче. А так сражались. Ребята отыграли 120 минут без замен — это очень сложно, они полностью отдавались игре. И структура у нас не ломалась. Хочу поблагодарить своих ребят.

Главное, чтобы эта игра нас не сломала. Мы очень хотели победить и все для этого делали, но, к сожалению, получилось так, как получилось.

— Два матча подряд Владислав Глинский выходит в центре поля, хотя мы по прошлому сезону привыкли, что он играет справа в защите. Почему вы решили его передвинуть, и справляется ли он?

— Мы брали его непосредственно на позицию латераля, но в связи с комплектованием, травмами и карточками ему приходится играть на этой позиции. Только из-за проблем в этой зоне было смещение. Но он умница. Две игры с чемпионами он провел достаточно качественно. На атаку ему, конечно, сложнее, но в обороне он выполнял то, что мы просили. Никаких вопросов. Хорошо, что парень 2000 года рождения играет в Кубке против чемпиона.

— В первом тайме был эпизод, когда оказывали помощь Янушу. Вы его подозвали и что-то подсказали. Что именно?

— Он зажимался. Я попросил его в контратаках повыше подниматься и не просаживаться. У нас двойка в атаке, а нам нужно было минимум три. Он часто боялся идти вперед, а я ему сказал, чтобы тот не боялся и выдвигался.

Брест всегда дает пространство в атаке, потом уже начал этим пользоваться, понял, в какие зоны надо нырять, куда смещаться. Жаль только, силенок не хватило. Когда они были, то он пользовался и действовал качественно.

— Вы играете на «Маяковке» не первый год, но сейчас многие игроки начали отмечать ухудшение качества газона. Ваш коллега Сергей Ковальчук это отметил и Артем Милевский, с которым я поговорил после игры. Он сказал, что с ребятами подумывает скинуться и постелить самостоятельно здесь новое поле. Что вы об этом думаете?

— Ну, пускай. Если сказали «на мужика», пускай делают. Артем, пацан сказал — пацан сделал! Тема, стели (улыбается).

— Сегодня не хватало глубины состава. А из новых африканцев заявлен был только один. А два оказались вне заявки. Что-то с документами?

— Одного договорились отпустить, а Юсуф травмировался на сборах. И вот еще парень был травмирован и только неделю начал тренироваться — это Адегбола. Ситуация такая. Но это молодые ребята, которых везли больше на удачу. Понятно, с ними есть большая вероятность ошибиться. Но если мы в ком-то не ошибемся, то мы будем счастливы. Это такие подписания, чтобы разрядить наш уменьшенный бюджет.

— Вопрос по заменам. Понимаю, что скамейка была «молодой». Вы из-за этого не воспользовались всей квотой или по каким-то другим причинам? Казалось, что свежести не хватило.

— Ну давай по списку пройдемся. Василючек — второй вратарь. Дальше — Кузьменок.

Если бы вы были тренером, то никогда бы такую замену не сделал, играя в три центральных защитника в низком блоке. Адегбола только неделю тренировался, и он больше крайнего центрального играет. Лисовского мы выпустили, Краснова — тоже. Остались Гомозов 2002 года рождения и Лазарчик 2000 года рождения, заявленный вообще любителем.

Мы дали ребятам возможность, прошли сборы, но зачем их под молотки кидать? Меня футболисты не поймут просто. Лисовский еще вчера за дубль БАТЭ играл, а здесь надо выходить. Поймите, когда-то думаешь поставить кого-то, а вдруг выстрелит? Но наша игра строится так, что мы противодействуем командам: как закрыть, как не дать развернуться, как сыграть, чтобы успеть. Один неправильно сдвинулся, и мы можем рухнуть, как карточный домик. Но я думаю, многие из них дебютируют в высшей лиге.

— Есть ли какая-то новая информации по лицензии от АБФФ?

— Я считаю, что здесь вопросов к АБФФ вообще не должно быть. Все вопросы к футбольному клубу «Ислочь». Федерация футбола здесь не при чем. Мы должны были выполнить все требования. Когда мы, надеюсь, выполним все требования, то будем заявлены на чемпионат. Претензию можно предъявлять только к клубу, а не к АБФФ.

— Вопрос о коронавирусе. Как думаете, сезон в Беларуси стартует в срок?

— Я люблю, когда каждый занимается своим делом. Мне не очень нравится говорить про такие вещи. Я профессионал в футболе. Могу рассказать о тактике, о восстановлении игроков.

На такие глобальные темы я не готов говорить. Я не вижу цифры. Главное, чтобы все в нашей стране делалось для людей. Я любое решение поддержу. Надо карантин, значит надо. Скажут играть — будем играть. Понятно, что было видно по зрителям — начали страховаться. Их было меньше, чем ожидалось.

— О чем вы подумали, когда в концовке мяч попал в руку Папушу?

— А вы задали вопрос Ковальчуку, о чем он подумал, когда мяч попал в руку его игрока? Задавали, честно?

— Не дошел.

— А надо доходить. Была рука: и там, и там. Судейство ровное, нормальное. Но мне жалко судей. Бывает футболиста выпускаешь, а он с растерянными глазами. Я работал с футболистами разного уровня. С самых низов. Многие судьи не знают, как судить. Они говорят: «Есть европейские рекомендации». Но мы разговаривали с Владиславом Татуром и обсуждали матч «Ливерпуля» и «Атлетико». Жесткая и эмоциональная борьба. Там бы было по пять красных, и они бы не закончили.

Начинается бардак. Каждый приходит и рассказывает сказки, вырывая из контекста. Написано в правилах, а дух футбола забывается. Ну давай мы будем судить. Есть одно «но»! Где-то я хочу свистеть, а где-то не хочу. И получается такой кавардак. Мне даже тяжело эмоционально на них кричать. В первой игре я даже не на судью кричал, а на помощника главного тренера «Динамо-Брест». Потому что считаю, что он не вправе мне делать какие-то замечания. За это мне «прилетела» желтая.

Понятно, что и федерация бонусик закинула. С учетом того, что Кисляк — лидер, разгоняет атаки, ведет игру. Мы готовимся, мы знаем, что Кисляк не будет играть. Разбираем соперников тактически. А здесь приходит информация, что играет Кисляк. Ну просто ему скостили срок дисквалификации. Ну скостили и скостили. Или когда мой игрок что-то говорит — держи, Хаткевич, желтую. В другом моменте игрок просто убивает словами, что последние блатные так не разговаривают — включают дурака: «Мы ничего не слышим». А Хаткевич только пискнул — держи желтую!

Мне сложно обсуждать судейство. Они потерялись и не знают, что от них хотят и что требуют. И судьям надо давать работать, они должны быть сильными. Чем больше ты им за каждую мелочь начинаешь высказывать, то они начинают теряться. Видно, что на данном этапе они не уверены в себе. Никаких вопросов по судейству у меня нет.

— Для вас это какая уже серия пенальти? И как вы считаете, серия пенальти — это лотерея?

— Я думаю, что нет. Лотерея — это когда мы играем в Суперлото и не прилагаем никаких усилий. А здесь психология, исполнение. Женька [Краснов] всегда бил низом на сборах. Почему ударил верхом — непонятно. Для меня это вторая серия пенальти, и вторая неудачная. В первый раз мы проиграли «Граниту».

— Вы готовили эту серию? Потому что Брест готовил, отрабатывал на тренировке.

— Наверное из-за этого мы проиграли (улыбается). Мы — не готовили. Опять же, шажок заступил [Хаткевич отбил пенальти, но арбитр попросил перебить — прим.], а мы все обрадовались уже. Это ломает. Какой-нибудь другой судья мог иначе решить. А когда Женя [Краснов] пробил, вратарь выбежал на три шага. Он говорит: «Если бы он отбил, то я бы тоже зафиксировал». Но если вратарь испугал игрока — перебивай тогда. Но это все, — отходя от дела. Проиграли.

У Бреста заслуженная победа, а мы идем дальше. Главное, не сломаться, как в прошлом году после «Шахтера». Проиграли, у Бреста заслуженная победа. А мы идем дальше. Нам важно сейчас не сломаться, как после «Шахтера». Вот и все, что желаю своей команде. И сейчас это сказал в раздевалке.