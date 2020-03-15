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«Хороший тренер всегда будет максималистом». Сергей Минин рассказал о состоянии конькобежного спорта в Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В гостях у программы «Неделя спорта» главный тренер сборной Беларуси по конькобежному спорту Сергей Минин.
Кристина Момот, СТВ:
Виталий Гурков, СТВ:
Кристина Момот:
«Хороший тренер всегда будет максималистом»
Сергей Минин, главный тренер сборной Беларуси по конькобежному спорту:
Виталий Гурков:
Большая часть спортсменов, которая тренируется, нацелена видеть себя на Олимпийских играх
Сергей Минин:
Виталий Гурков:
Сергей Минин:
Игната можно назвать поколением «Минск-Арены». Это очень молодой спортсмен – ему 22 года, и у него еще много-много больших свершений впереди.
«Конькобежный спорт абсолютно бесплатный в нашей стране – и в регионах, и в Минске»
Кристина Момот:
Сергей Минин:
«В училище олимпийского резерва республиканском на сегодня один человек учится – разве это будущее?»
Виталий Гурков:
Сергей Минин:
В училище олимпийского резерва республиканском на сегодня один человек учится – разве это будущее? Я говорю это уже восемь лет, меня не любят за это. Я спрашиваю у всех руководителей: для чего инвестиции идут в региональные училища, в региональных спортсменов, которые вынуждены круглый год находиться на сборах – с мая по апрель, чтобы кататься и заниматься конькобежным спортом?
При этом в училище олимпийского резерва республиканском – один человек. Если бы региональные училища олимпийского резерва работали для того, чтобы передать в центр, это было бы намного рациональнее, и это будущее было бы более ярким, радужным. Селекция в виде спорта была бы.
«У нас система одна из лучших – она перешла из СССР»
У нас система одна из лучших – она перешла из СССР. И если бы ее использовать рационально на полную катушку, то это был бы совсем другой разговор, другая селекция и другие успехи на международной арене во всех возрастах.
На сегодня мы прилетаем в Минск с турниров – Кубков мира, чемпионатов – нас встречают, цветы. Мне неприятно это все получать от людей, которые мало что сделали в виде спорта. И это ведь всего лишь вершина айсберга – национальная команда, которая чего-то достигает. А внизу пирамиды творится, как 30-40 лет назад было, так все сейчас и происходит. И за это у меня болит и душа, и сердце. Я не вижу смысла этого поздравления ребят с медалью, когда там провалы. И я как главный тренер за это все сильно переживаю.
«По финансированию я не сказал бы, что возникают какие-то сложности»
Кристина Момот:
Сергей Минин:
В этом сезоне у нас два Кубка мира проводились по конькобежному спорту. Мне неприятно видеть, что дети-конькобежцы не вовлечены в проведение Кубка мира. Извините меня, фигуристы-дети выезжают с флагами на Кубок мира по конькобежному спорту, а конькобежцы-дети сидят в это время на трибунах. Вот это один из примеров. Меня это поражает, меня это обижает. И я уверен, что те люди, тренеры, дети, родители, которые видели, как было раньше, они это тоже обсуждают и явно недовольны этим.
«Уровень организации и проведения детских соревнований – минус 20-30 лет назад»
Виталий Гурков:
Сергей Минин:
А пару лет назад, когда была отдана организация частным клубам, это было красиво, было вовлечение детей в спорт через удовольствие. Это и клоуны на коньках, это и сладкий стол, это и атрибутика – флаги (кто видел марафон на роликах на проспекте в позапрошлом сентябре – тот понимает, о чем я говорю). Это дети, которые видят этот вид спорта ярким, красочным, и они вовлекаются. Это, опять же, возможность показать, что этот вид спорта может называться массовым. Частные клубы, которые развивают, популяризируют этот вид спорта – это отдельный мир, заброшенный, никто им не интересуется.
Я не хочу никого обвинять и говорить плохие слова в сторону одного-второго-третьего руководителя. Я был бы рад хоть раз встретиться с руководителями и обсудить эти моменты. Моменты можно обсуждать и сидя за столом, и двигаться в сторону развития. Я понимаю, что не нравится слышать то, что говорит главный тренер в сторону министерства или федерации.
Ребята, федерация на сегодняшний день – где она? Раньше она была очень просто – на «Минск-Арене». Фигурное катание, шорт-трек, конькобежный спорт всегда могли встретиться и знать, где бухгалтер, где секретарь генеральный, где председатель федерации. Сейчас это очень сложно. Сделать освобождение военнослужащему – члену национальной команды, сделать перенос сессии – это сумасшествие.
Мы находимся сейчас на «Минск-Арене». Надо менеджеру команды, еще кому-то ехать в город, в офис федерации. Это общественная организация, которая как будто скрывается от нас. Да, меня обвиняют, что я сам не прихожу, но, знаете, я рад был бы прийти, если бы кто-то понимал, чего стоит тот труд и те достижения, которые ребята наши в конькобежном спорте показывают.
С 2014 года было много разных передряг
Кристина Момот:
Сергей Минин:
Кристина Момот:
Сергей Минин:
«Ребята без другой мотивации, с другим тренером не удержатся в национальной команде»
Держится все на тонком волоске. Ребята без другой мотивации, с другим тренером не удержатся в национальной команде, потому что непросто мотивировать на такой тяжелый труд спортсменов круглый год. Я в этом плане вообще не переживаю, открыт всегда. Если какое-то решение примет руководство, обоснуйте, на каком основании: не устраивает результат, мои слова – давайте пропишем это в трудовом договоре, в контракте. Свой трудовой контракт я выполнил, что обещал – сделал.
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«Хороший тренер всегда будет максималистом». Сергей Минин рассказал о состоянии конькобежного спорта в Беларуси
Новости Беларуси. В гостях у программы «Неделя спорта» главный тренер сборной Беларуси по конькобежному спорту Сергей Минин. Кристина Момот, СТВ: Белорусский...
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