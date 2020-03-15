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«Как будто город из тебя всю энергию высосал». Истории тех, кто променял городскую прописку на деревенскую и не пожалел
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Нас почти 9,5 миллионов, в городах живет более 7 миллионов человек, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И тенденция не в пользу сельской жизни – количество сельчан неуклонно уменьшается. Если рассмотреть ситуацию в разрезе регионов, то наибольшее количество сельских жителей в Минской области, наименьшее – в Могилевской.
Но есть те, кто с радостью отказался от жизни в городе в пользу пасторалей. Кому на селе жить хорошо?
Ирина Недобоева, корреспондент:
Валентина Евмененко, жительница деревни Заельник:
Это наши с мужем дети. Мы каждого теленочка выхаживали, сами носили. Это члены нашей семьи – все наши коровы.
Валентина Евмененко с улыбкой вспоминает, как начиналась их с мужем деревенская история. Нежданно и негаданно редкие поездки в родительский дом в деревеньку Заельник на краю Могилевской области переросли в ПМЖ.
Валентина Евмененко:
Супруги Павел и Валентина сменили городскую прописку на сельскую не забавы ради. И ехали в Заельник совсем не отдыхать. В родном Бобруйске и работа была, и жилье, но Евмененко захотели работать на себя. Что называется, не в тягость, а в радость.
Павел Евмененко, житель деревни Заельник:
За эти годы развели большое хозяйство – 12 коров, под сотню птиц. И вот уже они – коренные бобруйчане – угощают соседей молоком, сметаной да сыром. Это теперь у них сельчанам в пору поучиться трудолюбию и работе на земле.
С весны до поздней осени подъем в 4.20 – утренняя дойка. Потом развоз молочки по окрестным селам, готовка, огород, вечерняя дойка, отбой… И так по кругу. Зимой, признаются, проще – ни грядок тебе, ни закаток.
Тем не менее каждый день, проведенный в деревне в труде и заботах, супругам в радость и о городской суете даже слышать не хотят.
Вас сейчас чем-то переманишь в город жить?
Павел Евмененко:
Валентина Евмененко:
Сейчас у супругов 20 гектаров земли. Но на этом решили не останавливаться – замахнулись на полноценное фермерство. И планы грандиозные.
Валентина Евмененко:
И помощь от государства не заставила себя долго ждать. В Беларуси действует программа соцзащиты и содействия занятости населения. По ней Евмененко получат неплохие подъемные для развития сельского бизнеса. Уже присмотрели здание старенькой фермы неподалеку.
Пока малышня в саду и школе, у Григорьевых кипит работа. С ветерком на скутере Олег и Ирина мчат на ферму. Животновод и наладчик оборудования агрогородка Каменичи Осиповичского района еще совсем недавно и не заглядывались на сельские перспективы.
Олег Григорьев, житель агрогородка Каменичи:
Не остановили вчерашних горожан даже трое малышей на руках: двое дошколят Полина и Женя и новорожденный Никита. В городе семья ютилась в маленькой съемной квартире, да и работы постоянной не было.
Вероника Григорьева, жительница агрогородка Каменичи:
Сейчас старшие девчонки ходят в местную школу, а Никита – в садик.
Полина Григорьева:
Елена Михайловская, директор Каменичского учебно-педагогического комплекса:
В Каменичах есть все условия для жизни. Здесь тебе и учеба, и работа, и за медицинской помощью ехать никуда не надо. В агрогородке есть свой ФАП.
Анна Ткаченко, фельдшер:
Обязательное условие для таких переселенцев – год жизни и работы в деревне, но большинство остается здесь на ПМЖ. А значит, будущее у белорусской деревни есть.
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«Как будто город из тебя всю энергию высосал». Истории тех, кто променял городскую прописку на деревенскую и не пожалел
Новости Беларуси. Нас почти 9,5 миллионов, в городах живет более 7 миллионов человек, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И тенденция не в пользу сельской жизни –...
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