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Неделя спорта за 15.03.2020

15.03.2020 22:25 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Кто из белорусских фристайлистов показал максимум, а кому придётся поработать над ошибками? Подводим итоги сезона

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Новости Беларуси. Белорусские фристайлисты завершили свой насыщенный сезон, и он получился неоднозначным, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. С одной стороны, есть медали и победы. И золотые награды Гуськовой и Романовской лучшее тому подтверждение. К тому же, наши воздушные акробаты несколько раз выходили в финалы.

Неделя спорта за 15.03.2020

Но вместе с тем есть и над чем задуматься. В первую очередь, над мужской частью команды. В этом сезоне с наградой оказался только Павел Дик. В общем, что называется, есть вопросы.

Наш корреспондент Максим Мелещеня подробно остановился на тех, кто выступал на этапах Кубка мира, и собрал воедино все их результаты.

Неделя спорта за 15.03.2020

Неделя спорта за 15.03.2020

Неделя спорта за 15.03.2020

В этом сезоне программа лыжных акробатов проходила в шести странах. Увы, посетить каждый из этапов Кубка мира удалось далеко не всем. В общей таблице лучшим результатом среди девушек обладает Александра Романовская – она расположилась на 3-й строчке. На протяжении трех этапов спортсменка стабильно попадала на пьедестал почета. И если на китайских турнирах Саша дважды становилась второй, то в Дир-Вэлли белоруске не было равных.

Неделя спорта за 15.03.2020

Неделя спорта за 15.03.2020

Неделя спорта за 15.03.2020

В десятку списка лучших также попала Анна Гуськова – у нее 9 место. В этом сезоне спортсменке удалось завоевать золото в Москве, однако на других этапах Кубка мира внушительных успехов она не добилась.

Неделя спорта за 15.03.2020

А вот для Аллы Цупер сезон был испорчен неожиданной травмой – поучаствовать она успела в двух соревнованиях, но высшим результатом стало лишь 5 место.

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Неделя спорта за 15.03.2020

У мужчин сезон выглядит гораздо более блекло: кажется, что очевидный лидер отсутствует. Лучший результат среди парней показал Максим Густик: пьедестал молодому человеку не покорялся – лучшим результатом стало 4 место в Китае, а в генеральной классификации он закрепился на 9-й позиции.

Неделя спорта за 15.03.2020

Неделя спорта за 15.03.2020

Чуть ниже, на 11-й строчке, расположился Павел Дик. По ходу сезона лыжный акробат не ловил звезд с неба, однако дважды, в Москве и Ой-Карагайе, белорус показывал третий результат.

Вспомнили и про парней, на которых главный тренер возлагал большие надежды еще перед Олимпиадой в Сочи. Речь идет про Артема Башлакова и Станислава Гладченко. Первый дважды поднимался на подиум Универсиады – серебро в 2017-м и золото командных прыжков в 2019-м. А Станислав – серебряный призер этапа Кубка мира в Дир-Вэлли в 2017 году.

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Неделя спорта за 15.03.2020

Вот таким противоречивым выдался этот сезон. С одной стороны, есть медали и пьедесталы. С другой, результаты могли бы быть намного лучше. Впрочем, сослагательного наклонения спорт не терпит. Сейчас тренерскому штабу нужно собраться с мыслями и дать объективную оценку году. Ну и, конечно, задуматься об Олимпийских играх 2022 года. Очень хочется видеть продолжение славной истории Гришина, Дащинского, Кушнира и Цупер.

Неделя спорта за 15.03.2020

 
 
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Кто из белорусских фристайлистов показал максимум, а кому придётся поработать над ошибками? Подводим итоги сезона window.Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 239538, ...
 
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