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На перекрестке в Кобрине Audi врезался в Mercedes и перевернулся
Источник материала: Tut.by
В Кобрине столкнулись Audi и Mercedes. ДТП попало на наружную камеру видеонаблюдения.
Видео:
Авария произошла около 17.10 15 марта. Mercedes поворачивал с улицы Дружбы налево, на улицу Интернациональную. Легковушка выехала на перекресток на «зеленый» и столкнулась с Mercedes, который ехал прямо. От удара Mercedes вылетел на тротуар, перевернулся и упал на крышу.
По словам очевидцев, пострадавших с места ДТП забрали медики. О погибших не сообщается.
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Момент ДТП попал на камеру видеонаблюдения.
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