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На перекрестке в Кобрине Audi врезался в Mercedes и перевернулся

16.03.2020 00:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Кобрине столкнулись Audi и Mercedes. ДТП попало на наружную камеру видеонаблюдения.

Видео: KOIN интернет-провайдер

Авария произошла около 17.10 15 марта. Mercedes поворачивал с улицы Дружбы налево, на улицу Интернациональную. Легковушка выехала на перекресток на «зеленый» и столкнулась с Mercedes, который ехал прямо. От удара Mercedes вылетел на тротуар, перевернулся и упал на крышу.

По словам очевидцев, пострадавших с места ДТП забрали медики. О погибших не сообщается.



 
 
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Момент ДТП попал на камеру видеонаблюдения.
 
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