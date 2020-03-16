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Прогноз по валютам: как вырастут доллар и евро, если цены на нефть уйдут на дно

16.03.2020 06:03 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

– Прошла, наверное, одна из самых бурных недель за последнее время на белорусском рынке. Причем в очередной раз все влияние на наш рынок было вызвано колебаниями на внешних рынках.

Во-первых, пара евро/доллар снизилась с 1,1240 до 1,1170, или на 0,6%.

Но основные события были связаны с российским рублем и были вызваны резким падением нефтяных котировок после развала соглашения ОПЕК+.

В итоге доллар к российскому рублю за неделю вырос с 67,4 до 73,2, или на 8,6%. Евро к российскому рублю вырос с 75,8 до 81,8, или на 7,9%.

В результате к белорусскому рублю доллар и евро подорожали, а российский рубль подешевел.

Доллар вырос на 4,49%, евро вырос на 3,85%, российский рубль снизился на 3,78%.

Рост доллара и евро перевесил снижение российского рубля. Валютная корзина выросла на 0,15%. Это вторая неделя подряд, когда стоимость валютной корзины растет.

Кстати говоря, в начале минувшей недели доллар и евро обновили максимумы с начала года, а российский рубль обновил минимумы.


фото: Myfin.by

Стоит также обратить внимание на достаточно скромный рост стоимости валютной корзины. Это как раз является свидетельством того, что с белорусским рублем пока особо ничего не происходит. А колебания, которые мы видим, это исключительно влияние внешних рынков.

То есть, ситуация очень сильно зависит от нефти. В начале прошедшей недели стоимость нефти опускалась приблизительно до 31,4 доллара за баррель марки Brent, после этого она пыталась отрастать. В среду она достигала 40 долларов. И вот в конце недели нефть торговалась около 36 долларов за баррель.

Если предположить негативный сценарий, что это еще не дно по нефти, ее цена может вернуться к уровню 31,4 и пойти еще ниже. Это будет означать снижение российского рубля, а значит - дальнейший рост доллара и евро к белорусскому рублю.

Если на наступившей неделе нефть обновит минимумы цен прошлой недели, это может означать:

для доллара – рост до 2,45 белорусского рубля,

для евро – рост до 2,72 белорусского рубля,

а для российского рубля – снижение до 3,07 белорусского рубля за 100 российских.

Мнения экспертов банков, инвестиционных и финансовых компаний, представленные в этой рубрике, могут не совпадать с мнением редакции и не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов или валют.

Источник: Myfin.by
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Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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