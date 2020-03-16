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В Логойске горело общежитие
16.03.2020 08:22 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
«Работниками МЧС спасены 2 человека. В результате сработки системы звукового оповещения до прибытия спасателей из здания эвакуированы 14 человек, из них 5 детей. Пострадавших нет», - сообщает
Причина пожара устанавливается.
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Инцидент произошел 15 марта. О задымлении в общежитии в Логойске спасателям сообщили днём.
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