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В Логойске горело общежитие

16.03.2020 08:22 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Логойске горело общежитие
Фото из открытых источников

«Работниками МЧС спасены 2 человека. В результате сработки системы звукового оповещения до прибытия спасателей из здания эвакуированы 14 человек, из них 5 детей. Пострадавших нет», - сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные ведомства.

Причина пожара устанавливается. 

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Инцидент произошел 15 марта. О задымлении в общежитии в Логойске спасателям сообщили днём.
 
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