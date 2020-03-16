Владимир Караник: основная задача — это не допустить распространение вируса в уязвимых группах населения

Источник материала: Вороновская газета





Министр здравоохранения Владимир Караник в программе «Главный эфир» на телеканале Беларусь-1 рассказал о мерах, которые принимают в Беларуси, в связи с распространением COVID-19.

— Мы локализуем завозные очаги, которые происходят, организуем доступное лечение пациентов с подтвержденным наличем инфекции. Основная задача — это не допустить распространение вируса в уязвимых группах населения. Это пожилsе люди, либо люди с выраженной сопутствующей патологией, либо со сниженным иммунитетом. Вторая задача — не допустить неконтролируемое распространение инфекции и пересечение инфицированных пациентов с другими пациентами реанимаций и больниц, — подчеркнул министр.

Что же касается сезонного роста заболеваемости ОРВИ и ОРЗ, то он находится на прогнозируемом уровне, отметил Владимир Караник. Эпидемический порог не превышен ни в одном регионе страны. Число заболевших, кстати, ниже, чем в прошлом году.

Ранее днем Министерство здравоохранения объяснило , почему не закрывает границы и не вводит карантин в школах. По словам представителей Минздрава, ни одно государство мира, которое сейчас закрыло границы, не запретило въезд своим гражданам, так как это невозможно технически и морально-этически неправильно.

«В настоящий момент из 8 завозных случаев коронавирусной инфекции в нашей стране 7 было выявлено именно у белорусов, возвратившихся из-за границы. Мы не готовы отказаться от нашей молодежи, которая учится за рубежом, и не пустить домой других соотечественников», — подчеркнули в ведомстве.

Специалисты Минздрава считают, что эффекта от закрытия детских садов и начальной школы на карантин не будет, так как дети болеют гораздо реже, а случаев смерти от коронавируса и вовсе не выявлено. Вместе с тем, есть опасность, что на карантине с ребятами будут оставаться их бабушки и дедушки, находящиеся в группе риска. Причем пенсионеры могут заразиться от внуков не только коронавирусом, но и другими инфекциями, влекущими за собой осложнения.

СБ