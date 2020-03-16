ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Владимир Караник: основная задача — это не допустить распространение вируса в уязвимых группах населения

16.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Владимир Караник: основная задача — это не допустить распространение вируса в уязвимых группах населения

Министр здравоохранения Владимир Караник в программе «Главный эфир» на телеканале Беларусь-1 рассказал о мерах, которые принимают в Беларуси, в связи с распространением COVID-19.

 Мы локализуем завозные очаги, которые происходят, организуем доступное лечение пациентов с подтвержденным наличем инфекции. Основная задача — это не допустить распространение вируса в уязвимых группах населения. Это пожилsе люди, либо люди с выраженной сопутствующей патологией, либо со сниженным иммунитетом. Вторая задача — не допустить неконтролируемое распространение инфекции и пересечение инфицированных пациентов с другими пациентами реанимаций и больниц, — подчеркнул министр.

Что же касается сезонного роста заболеваемости ОРВИ и ОРЗ, то он находится на прогнозируемом уровне, отметил Владимир Караник. Эпидемический порог не превышен ни в одном регионе страны. Число заболевших, кстати, ниже, чем в прошлом году.

Ранее днем Министерство здравоохранения объяснило, почему не закрывает границы и не вводит карантин в школах. По словам представителей Минздрава, ни одно государство мира, которое сейчас закрыло границы, не запретило въезд своим гражданам, так как это невозможно технически и морально-этически неправильно. 

«В настоящий момент из 8 завозных случаев коронавирусной инфекции в нашей стране 7 было выявлено именно у белорусов, возвратившихся из-за границы. Мы не готовы отказаться от нашей молодежи, которая учится за рубежом, и не пустить домой других соотечественников», — подчеркнули в ведомстве.

Специалисты Минздрава считают, что эффекта от закрытия детских садов и начальной школы на карантин не будет, так как дети болеют гораздо реже, а случаев смерти от коронавируса и вовсе не выявлено. Вместе с тем, есть опасность, что на карантине с ребятами будут оставаться их бабушки и дедушки, находящиеся в группе риска. Причем пенсионеры могут заразиться от внуков не только коронавирусом, но и другими инфекциями, влекущими за собой осложнения.

СБ

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министр здравоохранения Владимир Караник в программе «Главный эфир» на телеканале Беларусь-1 рассказал о мерах, которые принимают в Беларуси, в связи с...
 
Новости дня
Новости разные
 
Чиновники придумали, как сорвать оппозиционные праймериз
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
16.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Патриот (Ушачи)
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика