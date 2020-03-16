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Владимир Караник: основная задача — это не допустить распространение вируса в уязвимых группах населения
16.03.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Министр здравоохранения Владимир Караник в программе «Главный эфир» на телеканале
— Мы локализуем завозные очаги, которые происходят, организуем доступное лечение пациентов с подтвержденным наличем инфекции. Основная задача — это не допустить распространение вируса в уязвимых группах населения. Это пожилsе люди, либо люди с выраженной сопутствующей патологией, либо со сниженным иммунитетом. Вторая задача — не допустить неконтролируемое распространение инфекции и пересечение инфицированных пациентов с другими пациентами реанимаций и больниц, — подчеркнул министр.
Что же касается сезонного роста заболеваемости ОРВИ и ОРЗ, то он находится на прогнозируемом уровне, отметил Владимир Караник. Эпидемический порог не превышен ни в одном регионе страны. Число заболевших, кстати, ниже, чем в прошлом году.
Ранее днем Министерство здравоохранения
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СБ
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Владимир Караник: основная задача — это не допустить распространение вируса в уязвимых группах населения
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