Источник материала: Новости Волковыска

16 марта на заседании правительства России премьер Михаил Мишустин объявил об экстренном решении из-за пандемии коронавируса. Россия решила закрыть границу с Беларусью.

Об этом передает Telegram-канал РИА Новости.

Премьер-министр России заявил, что рост числа заболевших в РФ в последние дни происходит за счёт близких людей, страдающих коронавирусной инфекцией.

«РФ приняла решение о закрытии границы с Белоруссией для перемещения людей из-за коронавируса»,- заявил премьер.

Мишустин так же собщил, что власти РФ впредь будут действовать на опережение, чтобы не допустить распространения коронавируса в стране.

Кабмин РФ в рамках бюджета текущего года может использовать 300 млрд руб из резерва для обеспечения мер по борьбе с коронавирусом.