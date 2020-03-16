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"Белорусы никогда не закрывали границ"

16.03.2020 11:18 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В удивительную ситуацию попала наша страна - мы оказались в изоляции не потому, что сами так решили, а потому что границы закрыли все наши соседи.



Оказывается, такую ситуацию можно было ожидать. Почему? Об этом пишет Артем Шрайбман.

"Закрытие границы Беларуси и России когда-нибудь в будущем мы обсуждали полгода назад в Берлине с одним белорусским дипломатом и немецким аналитиком Астрид Зам.

Астрид - одна из лучших специалистов во всем мире по нашей стране и ее истории. И она предложила тезис, в ответ на который мы с дипломатом смогли только молча кивнуть, удивившись, почему мы раньше этого не замечали.

Астрид сказала, что как бы не ругались Минск и Москва, Беларусь не закроет границу. Потому что белорусы никогда не закрывали границ. Все границы вокруг нас в истории возводили наши соседи. Отгораживаясь от нас или тех, частью кого нас считали.


Удивительным образом эта ситуация всплыла сейчас - все соседи Беларуси по очереди закрыли границы с ней из-за эпидемии. А мы не закрыли ни одной из них первыми", - написал Шрайбман в своем телеграме. 
 
Теги: Минск
 
 
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В удивительную ситуацию попала наша страна - мы оказались в изоляции не потому, что сами так решили, а потому что границы закрыли все наши соседи.
 
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