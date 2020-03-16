Источник материала: Ивьевский край

Ежегодно 15 марта в стране

отмечается День потребителя.

В 2020 году Всемирный день защиты прав потребителей в Республике Беларусь проходит под девизом: "За ответственное потребление".

Продвижение идеи рационального и ответственного потребления является актуальной для жителей не только нашей республики, это глобальная проблема, решение которой зависит от участия каждого человека. Чрезмерное производство и нерациональное потребление влияют на изменение климата, ухудшение состояния окружающей среды, влекут утрату уникальных природных объектов и биоразнообразия.

Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства является одной из Целей устойчивого развития, принятых государствами - членами Организации Объединенных Наций в 2015 году в рамках Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.

Устойчивое потребление и производство направлены на то, чтобы "делать больше и лучше меньшими средствами", наращивая выгоду от экономической деятельности за счет сокращения объема использования ресурсов, эффективного управления способами утилизации загрязняющих веществ, поощрения переработки и уменьшения отходов при одновременном повышении качества жизни.

Принципы ответственного

производства и потребления:

-рациональное использование и освоение природных и других ресурсов;

-уменьшение количества отходов за счет принятия мер по их сокращению, переработке и повторному использованию;

-использование возобновляемых ресурсов;

-внедрение продуктов (товаров) с большим циклом жизни;

-переход к рациональным моделям производства и потребления и т.д.