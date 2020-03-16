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За ответственное потребление!

16.03.2020 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Ежегодно 15 марта в стране
отмечается День потребителя.
В 2020 году Всемирный день защиты прав потребителей в Республике Беларусь проходит под девизом: "За ответственное потребление".

Продвижение идеи рационального и ответственного потребления является актуальной для жителей не только нашей республики, это глобальная проблема, решение которой зависит от участия каждого человека. Чрезмерное производство и нерациональное потребление влияют на изменение климата, ухудшение состояния окружающей среды, влекут утрату уникальных природных объектов и биоразнообразия.
Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства является одной из Целей устойчивого развития, принятых государствами - членами Организации Объединенных Наций в 2015 году в рамках Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.
Устойчивое потребление и производство направлены на то, чтобы "делать больше и лучше меньшими средствами", наращивая выгоду от экономической деятельности за счет сокращения объема использования ресурсов, эффективного управления способами утилизации загрязняющих веществ, поощрения переработки и уменьшения отходов при одновременном повышении качества жизни.

Принципы ответственного
производства и потребления:
-рациональное использование и освоение природных и других ресурсов;
-уменьшение количества отходов за счет принятия мер по их сокращению, переработке и повторному использованию;
-использование возобновляемых ресурсов;
-внедрение продуктов (товаров) с большим циклом жизни;
-переход к рациональным моделям производства и потребления и т.д.

 

 
 
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Ежегодно 15 марта в стране отмечается День потребителя.В 2020 году Всемирный день защиты прав потребителей в Республике Беларусь проходит под...
 
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