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В Гомельской области пытались вывезти из страны 40 тыс. пачек сигарет

16.03.2020 11:23 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Гомельской области пытались вывезти из страны 40 тыс. пачек сигарет
МВД Республики Беларусь

Во время погрузочных работ в днище полуприцепа обнаружена ниша со спрятанными сигаретами. Как оказалось, тайник глубиной в 10-15 сантиметров занимал всю площадь полуприцепа, сообщили в телеграмм-канале пресс-секретаря МВД Беларуси.

Чтобы достать сигареты из тайника, понадобилось семь часов. Общая стоимость груза оценивается в 50 000 рублей. Сигареты предназначались для контрабандной переправки за пределы Беларуси.

Материал проверки по факту нарушения правил оборота табачных изделий передан в налоговую инспекцию  Жлобинского района для дачи правовой оценки. 

В Гомельской области пытались вывезти из страны 40 тыс. пачек сигарет
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Контрабандный груз перевозили в большегрузной фуре с двойным дном.
 
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