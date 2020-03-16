В Гомельской области пытались вывезти из страны 40 тыс. пачек сигарет

Источник материала: Аргументы и факты

Во время погрузочных работ в днище полуприцепа обнаружена ниша со спрятанными сигаретами. Как оказалось, тайник глубиной в 10-15 сантиметров занимал всю площадь полуприцепа, сообщили в телеграмм-канале пресс-секретаря МВД Беларуси.

Чтобы достать сигареты из тайника, понадобилось семь часов. Общая стоимость груза оценивается в 50 000 рублей. Сигареты предназначались для контрабандной переправки за пределы Беларуси.