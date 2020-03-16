Источник материала: Новости Волковыска

Сегодня Российская Федерация объявила о закрытии границ с Беларусью . Буквально за 10 часов до этого для белорусов закрылась граница с Литвой и Латвией. Днем ранее, с 15 марта, Польша закрыла государственную границу из-за коронавируса. Власти Украины приняли решение закрыть государственные границы на две недели с европейскими странами для иностранных граждан из-за угрозы распространения коронавируса. Белорусов это коснется тоже с 16 марта. Причина - эпидемия коронавируса.

Также внутри всех стран-соседок, кроме России, введен карантин. Наиболее радикальны в этом плане Литва и Польша: в пятницу правительство закрыло все школы, детские сады и университеты и запретило проведение массовых публичных мероприятий.

В Литве с понедельника запрет будет распространяться также на большинство магазинов, ресторанов и пабов, хотя доставка еды будет разрешена. Мера не касается продуктовых магазинов и аптек.

Работники, насколько это позволяет род деятельности, переводятся на работу из дома. В Польше, для тех кто не может перейти на "удаленку" предусмотрена компенсация 80% заработка из социального фонда, аналога нашего фонда защиты населения.

И если еще можно понять панику стран, граничащих с Западной Европой, то закрытие границ с Россией настораживает белорусов: возможно, российские спецслужбы, для которых внутренние процессы Беларуси никогда не были секртом, знают цифры и ситуацию с коронавирусом гораздо достоверней, чем об этом Минздрав рассказывает в отечественных СМИ?

К слову, по заявлению президента, в нашей стране поводов для карантина и паники нет. И если со вторым трудно не согласиться, то вопрос карантина не столь однозначный: у стран соседок меньше заболевших - в той же Литве и выявленных случаев короновируса меньше, и населения меньше, чем в Беларуси, но меры введены очень серьезные, а наш Минздрав отмалчивается, разве что клеймит позором поднимающих вопросы карантина блогеров.

В любом случае, сбылась мечта многих допропорядочных белорусов - граница с Россией все же закрылась, пусть и по такому, не самому веселому, случаю. Будьте здоровы и береги себя.