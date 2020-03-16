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Папа Римский прошел с молитвой по опустевшим улицам Рима

16.03.2020 10:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Папа Римский Франциск в воскресенье ненадолго покинул рециденцию в Ватикане и совершил визит в Рим, чтобы помолиться за исцеление от коронавируса, который унес жизни уже почти полутора тысяч человек в Италии.



Как сообщает пресс-служба Святого престола, сначала понтифик посетил базилику Санта-Мария-Маджоре и помолился перед иконой Богоматери Salus Populi Romani.

Затем Франциск прошел пешком до базилики Сан-Марчелло-аль-Корсо. Там хранится распятие, которому жители Рима молились в XVI веке во время эпидемии чумы.

Папа Римский шел по улицам Рима в сопровождении охраны, вокруг были только редкие прохожие. На всей территории Италии действует карантин, из-за чего многие города, в том числе и столица, полностью опустели.


"Папа Франциск помолился об окончании пандемии, которая поразила Италию и весь мир, воззвал к исцелению многочисленных больных, вспомнил жертв последних дней и попросил, чтобы их семьи нашли утешение", - сообщила пресс-служба.
 
 
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Папа Римский Франциск в воскресенье ненадолго покинул рециденцию в Ватикане и совершил визит в Рим, чтобы помолиться за исцеление от коронавируса, который унес...
 
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