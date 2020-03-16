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На МКАД легковушка попала под автокран
Источник материала: Tut.by
Утром 16 марта на МКАД из-за аварии было затруднено движение транспорта,
Авария произошла около 09.00 на внутреннем кольце МКАД. По предварительной информации, водитель Mazda ехал со стороны улицы Бабушкина в направлении улицы Кижеватова в первой полосе. В районе 19-го километра при перестроении во вторую полосу он не уступил дорогу МАЗу, который ехал в попутном направлении.
В это же время в третьей полосе из-за несоблюдения дистанции Volkswagen «догнал» Iveco.
В авариях никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения. В районе ДТП движение было затруднено.
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Авария произошла около 09.00 на внутреннем кольце МКАД.
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