На МКАД легковушка попала под автокран

Источник материала: Tut.by

Утром 16 марта на МКАД из-за аварии было затруднено движение транспорта, сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.



Фото: ГАИ

Авария произошла около 09.00 на внутреннем кольце МКАД. По предварительной информации, водитель Mazda ехал со стороны улицы Бабушкина в направлении улицы Кижеватова в первой полосе. В районе 19-го километра при перестроении во вторую полосу он не уступил дорогу МАЗу, который ехал в попутном направлении.

В это же время в третьей полосе из-за несоблюдения дистанции Volkswagen «догнал» Iveco.



Фото: ГАИ

В авариях никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения. В районе ДТП движение было затруднено.