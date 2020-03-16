Дело в проекте или стройке? Свежие новости о доме у метро в Минске, который покрылся трещинами

Источник материала: Tut.by

Продолжение истории с проблемными «каркасниками» в Уручье, где дома, которые стоят на выходе из метро, покрылись трещинами, у жильцов испортились ремонты, а виновными называли собственников квартир. Оказалось, что ТС «Силач» все-таки проводило независимую экспертизу домов. Как застройщик отреагировал на выводы обследования, читайте в нашем материале.





Позиция жильцов

Напомним, в относительно свежем «каркаснике», который возводил государственный застройщик «Минскстрой», по всему дому пошли дефекты в виде трещин.

— Как раз, когда большинство жильцов закончили делать ремонты в своих квартирах. Вначале мы думали, что это «усадочные» трещины, но они все росли и росли. Сейчас, если честно, страшно ночевать здесь, — рассказывал нам житель второго корпуса Валентин.





В некоторых местах дефекты стали такими, что из них подул сквозняк. Спасаясь от сквозняков, владельцы квартир забивают в трещины вату и заклеивают скотчем. Однако это мало спасает, потому что ветер дует и из розеток, и из встроенных в стену светильников.

Дома (сам дом под номером 168, стоящий параллельно 168А, а соединяют их три корпуса — 168/1, 168/2 и 168/3) обслуживает товарищество собственников «Силач». В ответах жителям квартир специалисты ТС всегда ссылались на то, что собственники сами виноваты в дефектах из-за «неправильного» ремонта. В «Минскстрое» же говорили, что гарантийный срок, который был всего лишь два года, уже истек, и жильцам нужно обращаться в товарищество.

— Такие же трещины практически на всех стенах есть и у моей соседки, и в квартире напротив. Разговаривала с людьми выше и ниже этажом, и у них такая же проблема. И что, весь дом рушится из-за подвесного потолка или входной двери в моей квартире — что за бред? — задается вопросом жительница третьего корпуса Марина (имя изменено по просьбе героини).





Именно Марина не выдержала и заплатила независимым экспертам за обследование, правда только собственной квартиры. Выводы были следующими:

«Причинами образования трещин являются:

— несоблюдение при строительстве зазора в зоне сопряжения верха перегородки с междуэтажным перекрытием (см. п. 2.15 результатов обследования), предусмотренных проектом для исключения давления на перегородку при нормативных прогибах перекрытия и деформаций здания;

— трещина в деформационном шве по оси 1 с дворового фасада, а также вертикальная трещина в перегородке в углу пересечения осей Е-6 образовались в процессе эксплуатации первых трех лет после строительства здания в результате осадочных и усадочных деформаций, характерных для зданий данной конструкции в первоначальный период эксплуатации».

Однако «Минскстрой» оспорил эти результаты.





Позиция товарищества

После двух публикаций жители домов объединились и создали чат в одном из мессенджеров. Сейчас в нем состоят более 150 человек. Правление товарищества собственников «Силач» решило объясниться перед жителями проблемных домов и пригласило всех заинтересованных на встречу, куда также были приглашены представители «Минскстроя».

На встречу пришли 4 человека: 2 собственника и 2 журналиста. Представители «Минскстроя» увидев журналистов сказали: «мы так не договаривались» и ушли.

Это не помешало всем присутствующим пообщаться с председателем товарищества. Оказалось, что «Силач» уже давно ведет бесшумную войну с застройщиком за каждый дефект: постоянные встречи, комиссии, обследования и прочее. Почему председатель товарищества не захотел об этом рассказать при первом обращении журналистов Realt.by — остается загадкой. Сам председатель объясняет это одним словом: «Скромность».

Оказалось, что товарищество даже заказывало осенью 2019 года экспертизу по всему дому (а не по отдельным квартирам, как в случае с собственниками). Публикуем ее результаты.



















Выводы

При решении вопроса установлено, что причинами возникновения дефектов (трещин) в стенах и перегородках мест общего пользования надземной части зданий, в том числе влияющих на конструкции квартиры № 78 на 1-м этаже корпуса 1 и квартиры № 66 на 3-м этаже корпуса 3 жилых домов № 168 корп. 1…3 по пр. Независимости в г. Минске, является несовершенная проектная разработка конструктивной схемы здания в случае заполнения каркаса ограждающими конструкциями из ячеистого бетона и некачественное выполнение строительно-монтажных работ, в частности:

— вертикальные трещины в местах стыков кладки стен и перегородок из блоков мелких из ячеистых бетонов с железобетонными колонами каркаса здания и вентблоками образовались по причине их жесткого примыкания через слой цементного раствора при отсутствии упругой прокладки, гасящей момент подвижки каркаса от ветровой нагрузки или разной осадки фундаментов колон, а также по причине отсутствия проклеенного тканевого материала в местах сопряжений конструкций из разных материалов, что не соответствует требованиям п. 4.3 ТКП 45−5.09−105−2009, в котором сказано, что места сопряжений конструкций, выполненных из разных материалов, должны оштукатуриваться с применением материалов, не допускающих образование усадочных трещин;

— совместная работа в ограждающей конструкции (наружной стене главного фасада), имеющей пониженный коэффициент теплотехнической однородности, разных материалов, а именно: основной стены из блоков из ячеистых бетонов, всегда работающей только при положительных температурах, с поэтажным опиранием на перекрытие, и примыкающего к ней на гибких связях облицовочного слоя из бетонных блоков БЕССЕР, работающего зимой практически при отрицательной температуре, выполненного на высоту (3 или 4 этажа) без промежуточных опор с опиранием на стену подвала, независимо от каркаса здания, повлекла за собой дополнительные растягивающие усилия в сторону облицовки и, как следствие возникновение горизонтальных трещин как в самой стене, так и наклонных трещин в стенах и перегородках перпендикулярно к ней примыкающих;

— горизонтальные трещины (щели) в уровне пола и под перекрытием, а также наклонные, в том числе с уступами, трещины образовались по причине естественного (нормативного) прогиба плит перекрытий, имеющего приличные значения по причине больших пролетов, и возникающего по причине постоянно действующей нагрузки, включающую в себя собственный вес и вес перегородок, вследствие чего произошло их «проседание» или «зависание» и, как следствие, проявление дополнительных растягивающих напряжений.

Позиция застройщика

Мы отправили результаты экспертизы в «Минскстрой» и попросили их прокомментировать, видели ли они эти результаты и что о них думают. Вот такой ответ получили:





ГПО «Минскстрой» на Ваш № 03/03−2020 от 03.03.2020 по обращению читателей о дефектах в домах № 168/1−3 Независимости в г. Минске сообщает следующее.

1. ТС «Силач» в ГПО «Минскстрой» не обращался и заключение экспертизы ОДО «ФедКон» от 14.10.2019 не направлял.

2. Для оценки правильности технических решений при проектировании и строительстве создана рабочая комиссия.

3. ГПО «Минскстрой» совместно с ТС «Силач» в настоящее время проводят обследование конструкций на наличие возможных отступлений от проектной документации.

4. По результатам проведенных обследований будут приняты необходимые меры.