На мехдворе в деревне Вежи сгорел трактор. Фото

Источник материала: Слуцк Город





15 марта в центр оперативного управления Слуцкого РОЧС поступило сообщение о пожаре в здании на территории мехдвора РСУП «Совхоз «Слуцк» в деревне Вежи Слуцкого района.

По прибытию к месту вызова установлено, что внутри здания мастерской горит трактор. На момент возникновения пожара мастерская была закрыта, людей в здании не было.

Пожар был обнаружен диспетчером РСУП «Совхоз «Слуцк», которая первой сообщила о пожаре в МЧС. Возгорание было локализовано в 12:34, ликвидировано в 13:04.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

В результате пожара огнем уничтожен трактор «Беларус-2422», находившийся внутри мастерской, закопчены имущество, стены и потолок по всей площади мастерской.



















Слуцкий РОЧС