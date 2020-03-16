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На мехдворе в деревне Вежи сгорел трактор. Фото
16.03.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
15 марта в центр оперативного управления Слуцкого РОЧС поступило сообщение о пожаре в здании на территории мехдвора РСУП «Совхоз «Слуцк» в деревне Вежи Слуцкого района.
По прибытию к месту вызова установлено, что внутри здания мастерской горит трактор. На момент возникновения пожара мастерская была закрыта, людей в здании не было.
Пожар был обнаружен диспетчером РСУП «Совхоз «Слуцк», которая первой сообщила о пожаре в МЧС. Возгорание было локализовано в 12:34, ликвидировано в 13:04.
Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
В результате пожара огнем уничтожен трактор «Беларус-2422», находившийся внутри мастерской, закопчены имущество, стены и потолок по всей площади мастерской.
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15 марта в центр оперативного управления Слуцкого РОЧС поступило сообщение о пожаре в здании на территории мехдвора РСУП «Совхоз «Слуцк» в деревне Вежи Слуцкого...
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