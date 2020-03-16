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life:) отменяет плату за звонки на телефоны горячих линий по вопросам коронавируса и белорусских посольств за рубежом

16.03.2020 14:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

life:) отменяет плату за звонки на телефоны горячих линий по вопросам коронавируса и белорусских посольств за рубежом

life:) отменяет плату за звонки на телефоны горячих линий по вопросам коронавируса и белорусских посольств за рубежом

C 17 марта все абоненты мобильного оператора life:) смогут бесплатно звонить на телефоны горячих линий Беларуси по вопросам коронавируса и на номера экстренных линий белорусских дипломатических ведомств за рубежом. Звонки будут бесплатными на всех тарифных планах, в том числе в роуминге.

Номера горячих линий по вопросам коронавируса в Беларуси: +375(29) 156-85-65; 8 (017) 334-34-68; 8 (0152) 55-25-02; 8 (0152) 75-53-22; 8 (0212) 67-36-44; 8 (0214) 74-39-44; 8 (0214) 57-36-44; 8 (0216) 51-34-41 и 51−34−48.

Среди посольств Беларуси за рубежом бесплатными будут звонки на экстренные и горячие линии Украины, Польши, России, Литвы, Латвии, Эстонии, Казахстана, Турции, Германии, Италии, Австрии, Израиля, Египта и других. Полный список стран можно узнать здесь.

Для граждан Беларуси, которые находятся на территории России, посольство Беларуси в этой стране организовало круглосуточную телефонную связь для экстренных ситуаций. 
Дежурство организовано круглосуточное. Номер телефона + 7 495 777 66 44

Информацию о текущей ситуации по COVID-19 в России в дипмиссии рекомендовали получать на сайтах Роспотребнадзора и Минздрава Российской Федерации.

 
 
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  life:) отменяет плату за звонки на телефоны горячих линий по вопросам коронавируса и белорусских посольств за рубежом C 17 марта все абоненты мобильного оператора...
 
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