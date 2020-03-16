Без кота и жизнь не та. Известные белорусы рассказали о любимых котах

Источник материала: Аргументы и факты

ПОДАРОК ОТ ЛЮБИМОГО

- Так получилось, что я с детства очень любила котов, - говорит фотохудожник Юлия МАЦКЕВИЧ. - Сначала была Шита. Ее мой старший брат притянул, такая ласковая дворовая кошечка. Мы жили на 10-м этаже в спальном районе. Шита, возвращаясь домой, прыгала на ручку входной двери. Однажды она просто не пришла…

Потом была Мурка. Брат приволок ее месячным котеночком, я ее из пипетки отпаивала. А однажды брат уснул с ней, и во сне случилась трагедия. Мы все плакали. Потом был Блек - его принесла от коллеги мама. Блек сожрал дорогого попугая, и от него избавились. Он попал к нам совсем больным, но что я знала про лямблии в школьном возрасте?

Как-то раз я попала в больницу. Врачи обнаружили, что 80% моей печени поражено. Лечили экспериментально в течение месяца. Когда я вернулась из больницы, Блека уже не было. Но он приходил ко мне в моих снах.

А в 93-м году в нашей семье появился полугодовалый сибирский кот Гриша, который прожил с нами аж 15 лет. Его потерю мы переживали всей семьей очень тяжело. У него была неоперабельная онкоболезнь. Он ушел из жизни на руках у моей мамы. Я очень переживала год. Потом познакомилась с парнем. И однажды он предложил мне выбрать кота. Так я в Интернете увидела одинокого Мартина. Кисоньку мою кремовую. Понятное дело, сходила на него посмотреть, сразу поняла - этот кот мой. Я забрала его домой. Помню, просила называть его Фимочка, но это имя не прижилось. Так он и остался Мартином. 10 лет уже живет с нами. С весны по осень он на даче разгуливает, ловит мышей. А однажды утром мне на подушку притянул лягушку.

В этой всей истории важно то, что мне подарил кота человек, который любит меня больше жизни. Видя, как я страдаю, мальчишка понял, что может мне помочь. И просто взял и купил кота. В итоге я вышла за него замуж и родила год назад сыночка.

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Девочка-припевочка

Литератор, публицист Северин КВЯТКОВСКИЙ:

- «Нам нужен кот», - сказал я внезапно и написал в Фейсбуке вопрос: кто знает контакты людей с котятами? Уже через полчаса я ехал в такси на окраину Минска забирать нового члена семьи.

Мотя – сокращение от Матильды. Для меня это такое опереточное имя. Возможно, потому, что не распространенное в Беларуси.

Мотя может шипеть, но только от страха. Она хоть и хищный зверь, но девочка-припевочка.

Мотя получает много внимания от всей семьи и поэтому периодически просится на антресоли. Это её персональный курорт.

Мотя очень коммуникабельна. Редко когда не выходит к незнакомым людям. Чаще после обнюхивания старается быть рядом – изучать новый объект.

Сама Мотя – объект для съемок. Художественное фото – хобби моей жены Ольги Квятковской. Часто снимки с Мотей срывают лайковые «овации» в Фейсбуке.

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Видны характеры

- Мы все отчётливо чувствуем, что весна пришла. Ярко светит солнце, подтверждая финал долгой зимней серости и наступление эры множества приятных событий, - говорит художник, детский писатель Сергей СТЕЛЬМАШОНОК. - Но, заметьте, коты сообщают нам о начале марта громче всех. Лишь тот, кто видел хитренькие кошачьи лица и слышал их ночные серенады, в состоянии оценить, как много коты готовы сделать ради любви. Ну а в моих рисунках котов, сделанных с любовью, отчётливо видны разные характеры, в которых вы, возможно, узнаете себя.

Я постоянно замечаю котов вокруг себя – и многие из них потом появляются у меня на рисунках. Например, однажды в Ватикане я увидел проезжавшего мимо велосипедиста, у которого на шее в качестве живого воротника свисал большой пушистый кот. Это вдохновило на рисунок. А потом появилась большая итальянская серия рисунков котов, у каждого из которых есть живые прототипы – например, знаменитые коты с площади Торре-Арджентина в Риме.

Сейчас в Национальном центре современных искусств (пр. Независимости, 47) экспонируются работы из серий «Жизнь замечательных котов» и «РОК-коты». Это мои любимые музыканты в образе котов: Джими Хендрикс, Боб Дилан, Ян Андерсон, Стинг, Эми Уайнхаус, Дженис Джоплин, Чеслав Немен… Всего для этой серии создан 21 портрет.

На «кошачьи» портреты вдохновляли и такие персоны, как Жорж Мельес, Чарли Чаплин, Антонио Гауди, Квентин Тарантино, Мерилин Монро или Дон Жуан.