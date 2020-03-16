Следователи выясняют обстоятельства убийства мужчины в Кореличском районе

Источник материала: Полымя





Как сообщила официальный представитель УСК по Гродненской области Инна Позняк, вечером 10 марта текущего года в больницу в бессознательном состоянии с телесными повреждениями был доставлен житель одной из деревень Кореличского района, о чем медицинские работники сообщили в милицию.

По месту жительства мужчины незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Установлено, что в этот день в доме между потерпевшим и его братом возник очередной конфликт на бытовой почве, в ходе которого тот нанес ему удар ножом.





От полученных телесных повреждений 30-летний мужчина, не приходя в сознание, скончался в больнице. По данным следствия, конфликту братьев предшествовало совместное распитие алкоголя. Следователями совместно со специалистами ГКСЭ осмотрено место происшествия, обнаружены и изъяты различные предметы и объекты, по которым назначен ряд экспертиз, допрошены свидетели.





УСК по Гродненской области 32-летнему мужчине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 139 Уголовного кодекса Республики Беларусь (убийство), обвиняемый допрошен. Следователями с его участием проведена проверка показаний на месте, в ходе которой обнаружено предполагаемое орудие преступления — нож. Известно, что ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался.

К обвиняемому применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.