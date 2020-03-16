Источник материала: Новости Волковыска

Теперь уже бывший начальник главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гродненского областного исполнительного комитета Александр Людвигович Версоцкий назначен председателем Свислочского райисполкома.

Александр Версоцкий родился в 1977 году в деревне Куцевичи Ошмянского района. Окончил Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка, в 2008 году – Академию управления при Президенте Республики Беларусь.

Трудовую деятельность начинал учителем биологии средней школы №6 г. Сморгони. Служил в рядах Вооруженных Сил Республики Беларусь. Работал методистом информационно-методического центра управления образования Сморгонского райисполкома, директором УО «Общеобразовательная средняя школа №1 г. Сморгони», заместителем председателя Сморгонского районного исполнительного комитета, начальником управления культуры облисполкома, первым заместителем начальника главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гродненского областного исполнительного комитета.

С 15 апреля 2016 года по март 2020 года – начальник главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гродненского областного исполнительного комитета.