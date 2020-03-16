Источник материала: Ивьевский край

В копилке – пять дипломов. Учащиеся Юратишковской ДШИ покоряли «Вокальную капель» в Островце.









Учащиеся хорового отделения Юратишковской ДШИ класса Веры Казамировой приняли участие в фестивале и принесли в копилку наград школы следующие результаты:

В номинации "академическое пение (младшая группа)": дипломом ІІІ степени награждены Эвелина Копачевская и Дарья Длужневская. В той же номинации в средней группе номинантами стали сразу трое учащихся. Кирилл Шемет завоевал диплом І степени, Дарья Тихонович и Полина Жуковская получили дипломы ІІІ степени.

За высокий профессионализм в подготовке учащихся к фестивалю, концертмейстерское мастерство благодарностью награждены учителя В. Казамирова и Е. Левдорович.







И. МИХАЙЛОВА.