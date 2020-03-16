В копилке – пять дипломов. Учащиеся Юратишковской ДШИ покоряли «Вокальную капель» в Островце.
Учащиеся хорового отделения Юратишковской ДШИ класса Веры Казамировой приняли участие в фестивале и принесли в копилку наград школы следующие результаты:
В номинации "академическое пение (младшая группа)": дипломом ІІІ степени награждены Эвелина Копачевская и Дарья Длужневская. В той же номинации в средней группе номинантами стали сразу трое учащихся. Кирилл Шемет завоевал диплом І степени, Дарья Тихонович и Полина Жуковская получили дипломы ІІІ степени.
За высокий профессионализм в подготовке учащихся к фестивалю, концертмейстерское мастерство благодарностью награждены учителя В. Казамирова и Е. Левдорович.
И. МИХАЙЛОВА.