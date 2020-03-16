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В копилке – пять дипломов. Учащиеся Юратишковской ДШИ покоряли «Вокальную капель» в Островце

16.03.2020 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

В копилке – пять дипломов. Учащиеся Юратишковской ДШИ покоряли «Вокальную капель» в Островце.

В копилке – пять дипломов. Учащиеся Юратишковской ДШИ покоряли «Вокальную капель» в Островце

В копилке – пять дипломов. Учащиеся Юратишковской ДШИ покоряли «Вокальную капель» в Островце

Учащиеся хорового отделения Юратишковской ДШИ класса   Веры Казамировой приняли участие в фестивале и принесли в копилку наград школы следующие результаты:
 В номинации "академическое пение (младшая группа)": дипломом ІІІ степени награждены Эвелина Копачевская и Дарья Длужневская. В той же номинации в средней группе номинантами стали сразу трое учащихся. Кирилл Шемет завоевал диплом І степени, Дарья Тихонович и Полина Жуковская получили дипломы ІІІ степени.
За высокий профессионализм в подготовке учащихся к фестивалю, концертмейстерское мастерство благодарностью награждены учителя В. Казамирова и Е. Левдорович.

В копилке – пять дипломов. Учащиеся Юратишковской ДШИ покоряли «Вокальную капель» в Островце
В копилке – пять дипломов. Учащиеся Юратишковской ДШИ покоряли «Вокальную капель» в Островце

И. МИХАЙЛОВА.

 
 
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В копилке – пять дипломов. Учащиеся Юратишковской ДШИ покоряли «Вокальную капель» в Островце. Учащиеся хорового отделения Юратишковской...
 
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