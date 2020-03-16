В Минске парень попрыгал по крыше авто, чтобы записать видео для друзей

Источник материала: Tut.by

Сотрудники милиции задержали молодого человека, который в Минске повредил автомобиль. Об этом сообщили в ГУВД Мингорисполкома.



Фото: ГУВД

В милицию поступило заявление от жителя столицы, который сообщил о том, что обнаружил вмятины на своем транспортном средстве. Сотрудники милиции в течение суток нашли и задержали парня, который причастен к повреждению авто. Им оказался 24-летний минчанин.

Выяснилось, что накануне вечером после распития спиртного молодые люди возвращались домой. По пути к дому у парней возникло желание записать видео для своих друзей, ради которого один из них залез на крышу припаркованного авто и начал прыгать. В результате прыжков автомобиль оказался поврежден, хозяин оценил ущерб в 400 рублей.

Собранные милиционерами материалы проверки передали в Следственный комитет для дачи правовой оценки.