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В Минске парень попрыгал по крыше авто, чтобы записать видео для друзей

16.03.2020 15:28 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сотрудники милиции задержали молодого человека, который в Минске повредил автомобиль. Об этом сообщили в ГУВД Мингорисполкома.


Фото: ГУВД

В милицию поступило заявление от жителя столицы, который сообщил о том, что обнаружил вмятины на своем транспортном средстве. Сотрудники милиции в течение суток нашли и задержали парня, который причастен к повреждению авто. Им оказался 24-летний минчанин.

Выяснилось, что накануне вечером после распития спиртного молодые люди возвращались домой. По пути к дому у парней возникло желание записать видео для своих друзей, ради которого один из них залез на крышу припаркованного авто и начал прыгать. В результате прыжков автомобиль оказался поврежден, хозяин оценил ущерб в 400 рублей.

Собранные милиционерами материалы проверки передали в Следственный комитет для дачи правовой оценки.

 
Теги: Минск
 
 
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