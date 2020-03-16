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Киев закрывается на карантин
16.03.2020 16:16 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: all.accor.com
Предположительно, он будет действовать до конца марта.
Ограничивается работа магазинов и общепита, спорткомплексов, учреждений бытового обслуживания, парикмахерских и т.д., пишет Униан. За нарушение правил карантина предусмотрен штраф.
В городе ограничивается проведение массовых мероприятий.
Городская власть намерена работать в обычном режиме.
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Предположительно, он будет действовать до конца марта.
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