На экскурсию в ГАИ

Ребята из отряда юных инспекторов дорожного движения СШ №1 г. Смолевичи побывали на экскурсии в ОГАИ Смолевичского РОВД.

На экскурсию на служебном автомобиле прямо к отделу их доставил инспектор ГАИ Андрей Касперович. Он также рассказал ребятам об устройстве служебного автомобиля инспекторов и ответил на интересующие вопросы. Ребята узнали о работе экипажей ДПС, что такое радар, алкотестер, какие нарушения ПДД в Смолевичах допускаются водителями особенно часто.

Затем ЮИДовцы вместе с инспектором ГАИ Ириной Стрельцовой отправились к начальнику ОГАИ Смолевичского РОВД Алексею Бутько. Он рассказал ребятам историю возникновения комплекса зданий Госавтоинспекции города Смолевичи, о должности руководителя, возложенных обязанностях и выполняемых задачах.

Также ребят интересовал вопрос, что нужно делать, чтобы возглавить отдел ГАИ. На что Алексей Михайлович ответил, что для начала – хорошо учиться и быть законопослушными.

Старший инспектор по административной практике отдела ГАИ Татьяна Микишко рассказала ребятам о правах и обязанностях пассажиров и пешеходов, а старший госавтоинспектор Дмитрий Городко показал, какими планшетами пользуются инспекторы, когда выявляют нарушителей ПДД.

Вместе с Ириной Стрельцовой участники отряда ЮИД побывали в каждом кабинете, им удалось пообщаться со всеми сотрудниками ГАИ, задать интересующие вопросы, а также сделать долгожданные фотографии.

Экскурсия оставила у юных инспекторов движения неизгладимые впечатления и позитивные эмоции, а некоторые из них поделились, что приняли решение — в будущем стать инспекторами.

В завершение встречи Ирина Стрельцова вручила юным инспекторам информационные листовки и красочные памятки.

Лидия СУДНИКОВИЧ.

Фото автора.



















