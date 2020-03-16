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В белорусских вузах вносятся изменения в учебный процесс
16.03.2020 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Будет ограничено проведение научных и культурно-массовых мероприятий. Вместе с тем, во всех учреждениях образования должен быть организован нормальный учебный процесс и приняты необходимые санитарно-профилактические меры, предписанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.
Под особым контролем будут находиться все общежития – рекомендовано ограничить доступ в них посторонних, усилить противоэпидемические мероприятия.
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> В Беларуси будут внесены изменения в учебный процесс учреждений высшего образования. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Министерства образования...
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