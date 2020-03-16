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МЧС предупреждает минчан об опасности с помощью жировок
Источник материала: Партизан
Алгоритм действий в случае чрезвычайной ситуации, напечатан на листках оплаты коммунальных платежей, которые получили горожане.
Жители Первомайского района столицы получили жировки вот с текстом, который тестирует
«МЧС. Если вы услышали звуковой сигнал «Внимание всем!» (3 минуты), включите телевизор, радиоприемник для прослушивания текстового сообщения о произошедшей чрезвычайной ситуации и последующих действиях».
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Алгоритм действий в случае чрезвычайной ситуации, напечатан на листках оплаты коммунальных платежей, которые получили горожане.
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