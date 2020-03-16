ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

МЧС предупреждает минчан об опасности с помощью жировок

16.03.2020 17:16 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Алгоритм действий в случае чрезвычайной ситуации, напечатан на листках оплаты коммунальных платежей, которые получили горожане.

Жители Первомайского района столицы получили жировки вот с текстом, который тестирует blizko.by:
 
«МЧС. Если вы услышали звуковой сигнал «Внимание всем!» (3 минуты), включите телевизор, радиоприемник для прослушивания текстового сообщения о произошедшей чрезвычайной ситуации и последующих действиях».


 
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Алгоритм действий в случае чрезвычайной ситуации, напечатан на листках оплаты коммунальных платежей, которые получили горожане.
 
Новости дня
Новости разные
 
В белорусских вузах вносятся изменения в учебный процесс
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
16.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика