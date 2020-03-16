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В Пинском районе мужчина переплывал на лодке водохранилище и утонул

16.03.2020 17:39 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Пинском районе мужчина переплывал на лодке водохранилище и утонул
Фото из открытых источников

Как стало известно, трагедия произошла вечером 14 марта. 49-летний мужчина вместе со знакомым поехал на водохранилище возле деревни Горново Пинского района, чтобы достать из воды свою лодку и отвезти ее домой. Друга он попросил подождать в автомобиле, а сам пошел за лодкой на другой берег.

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По информации Следственного комитета, когда мужчина переплывал водоем на лодке, он стал кричать, что тонет. Крик о помощи услышал его друг, но найти товарища в темноте не смог и сообщил о произошедшем в милицию.

К сожалению, происшествие закончилось трагедией. Тело 49-летнего мужчины водолазы достали из воды утром 15 марта. По факту гибели мужчины проводится проверка.

 
 
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