В Пинском районе мужчина переплывал на лодке водохранилище и утонул

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, трагедия произошла вечером 14 марта. 49-летний мужчина вместе со знакомым поехал на водохранилище возле деревни Горново Пинского района, чтобы достать из воды свою лодку и отвезти ее домой. Друга он попросил подождать в автомобиле, а сам пошел за лодкой на другой берег.

По информации Следственного комитета, когда мужчина переплывал водоем на лодке, он стал кричать, что тонет. Крик о помощи услышал его друг, но найти товарища в темноте не смог и сообщил о произошедшем в милицию.

К сожалению, происшествие закончилось трагедией. Тело 49-летнего мужчины водолазы достали из воды утром 15 марта. По факту гибели мужчины проводится проверка.