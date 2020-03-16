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Мининформ Беларуси вынес требование интернет-ресурсу за фейк о коронавирусе

16.03.2020 18:52 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Мининформ Беларуси вынес требование интернет-ресурсу за фейк о коронавирусе
Фото из открытых источников

Министерство информации вынесло требование владельцу интернет-ресурса за фейк, пишет БЕЛТА. В частности, 13 марта 2020 года интернет-ресурс разместил публикацию «В Минске скончался генеральный директор СООО «Марко» Николай Васильевич Мартынов». Сообщается, что она содержала недостоверные сведения о смерти руководителя организации.

Мининформ Беларуси вынес требование интернет-ресурсу за фейк о коронавирусе Мининформ ограничил доступ к 132 сайтам

По информации Министерства здравоохранения, в Беларуси не зафиксировано смертей от заболеваний, вызванных коронавирусом. «Поскольку общественное внимание привлечено к распространению вируса, публикация подобной информации нагнетает панику в обществе и вводит в заблуждение граждан относительно действий государства в борьбе с заболеванием. Кроме того, нарушается конституционное право граждан на получение полной и достоверной информации», – отметили в ведомстве.

Мининформ призывает журналистов и блогеров проверять достоверность полученных сведений и не распространять ложную информацию.

 
Теги: Минск
 
 
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Интернет-ресурс разместил публикацию о смерти генерального директора «Марко» от коронавируса, что оказалось ложью.
 
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