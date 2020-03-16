Мининформ Беларуси вынес требование интернет-ресурсу за фейк о коронавирусе

Министерство информации вынесло требование владельцу интернет-ресурса за фейк, пишет БЕЛТА . В частности, 13 марта 2020 года интернет-ресурс разместил публикацию «В Минске скончался генеральный директор СООО «Марко» Николай Васильевич Мартынов». Сообщается, что она содержала недостоверные сведения о смерти руководителя организации.

По информации Министерства здравоохранения, в Беларуси не зафиксировано смертей от заболеваний, вызванных коронавирусом. «Поскольку общественное внимание привлечено к распространению вируса, публикация подобной информации нагнетает панику в обществе и вводит в заблуждение граждан относительно действий государства в борьбе с заболеванием. Кроме того, нарушается конституционное право граждан на получение полной и достоверной информации», – отметили в ведомстве.

Мининформ призывает журналистов и блогеров проверять достоверность полученных сведений и не распространять ложную информацию.