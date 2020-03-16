|
Мининформ Беларуси вынес требование интернет-ресурсу за фейк о коронавирусе
16.03.2020 18:52 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Министерство информации вынесло требование владельцу интернет-ресурса за фейк, пишет
По информации Министерства здравоохранения, в Беларуси не зафиксировано смертей от заболеваний, вызванных коронавирусом. «Поскольку общественное внимание привлечено к распространению вируса, публикация подобной информации нагнетает панику в обществе и вводит в заблуждение граждан относительно действий государства в борьбе с заболеванием. Кроме того, нарушается конституционное право граждан на получение полной и достоверной информации», – отметили в ведомстве.
Мининформ призывает журналистов и блогеров проверять достоверность полученных сведений и не распространять ложную информацию.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Интернет-ресурс разместил публикацию о смерти генерального директора «Марко» от коронавируса, что оказалось ложью.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)