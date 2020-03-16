Самоубийство? Снайпер охраны президента России найден мёртвым









Как передает "Лента.ру", об этом сообщает Telegram-канал издания Baza.





Мужчина скончался на месте от огнестрельного ранения в голову. Тело бойца ФСО обнаружил знакомый, пришедший его проведать — погибший несколько дней не выходил на связь. Дверь его квартиры была заперта изнутри, и обнаружившему его тело мужчине пришлось забраться через окно на кухне.





Рядом с телом снайпера лежал пистолет "Оса". Следствие рассматривает версии произошедшего, в том числе самоубийство.





Погибший служил в воинской части №11488, где числятся снайперы, которые обеспечивают безопасность первого лица государства.



