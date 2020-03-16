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Узоры местных деревень. В Копыльском районе представлена уникальная выставка поясов и полотенец
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Копыльском районном центре ткачества представлена уникальная выставка работ, которая была сделана для областного конкурса «Весенний букет» и получила первое место, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Это полотенца и пояса, на которых нанесены узоры, характерные именно для местных деревень. Кстати, в создании изделий участвовали не только мастера, но и ученики – жители деревни Семежево, занимающиеся в центре. Этот центр – один из лидеров по возрождению народной культуры, традиционный участник и победитель многих тематических конкурсов.
Татьяна Волкова, директор Копыльского районного центра ткачества:
Также в экспозиции представлена коллекция работ, созданных за последний год.
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Новости Беларуси. В Копыльском районном центре ткачества представлена уникальная выставка работ, которая была сделана для областного конкурса «Весенний букет» и...
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