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В одном из общежитий Логойска произошёл пожар, спасли двух мужчин
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Пожар в Логойске, спасены два человека, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Возгорание произошло в пятиэтажном здании общежития. Сотрудники МЧС спасли двух мужчин, 14 человек покинули здание самостоятельно. Никто не пострадал. Предварительная причина пожара – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.
Еще одно ЧП произошло в Солигорском районе – ДТП с участием двух автомобилей. Сотрудниками МЧС при помощи гидравлического инструмента деблокировали водителя Opel. Мужчина вместе с пассажиром госпитализирован. Водитель Renault не пострадал.
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Новости Беларуси. Пожар в Логойске, спасены два человека, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Возгорание произошло в пятиэтажном здании общежития. Сотрудники...
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