19 марта, в 19.00, в Несвижском РЦК пройдет концерт солиста группы «Белый орел» Александра Ягьи, прозвучат новые и лучшие песни. Тел. для справок — 5-19-43.
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Сотоится концерт солиста группы «Белый орел» Александра Ягьи
16.03.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны
Источник материала: Нясвижскiя навiны
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19 марта, в 19.00, в Несвижском РЦК пройдет концерт солиста группы «Белый орел» Александра Ягьи, прозвучат новые и лучшие песни.
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