Наш земляк назначен заместителем председателя Брестского облисполкома

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

16 марта Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы. Глава государства дал согласие на назначение на должность заместителя председателя Брестского облисполкома Дмитрия Николаевича Городецкого.



Дмитрий Городецкий

Дмитрий Городецкий родился 30 июля 1973 года в деревне Любашево Ганцевичского района Брестской области. Имеет три высших образования: в 1995 году окончил Белорусскую сельскохозяйственную академию, в 1999 году – Белорусский негосударственный институт правоведения, а в 2008 году – Академию управления при президенте РБ. Имеет специальности: «экономика и управление в отраслях агропромышленного комплекса», «налоговое и банковское право», «международные отношения».

Ранее Дмитрий Городецкий возглавлял администрацию Ленинского района города Бреста, был председателем Жабинковского райисполкома, а до настоящего времени руководил главным финансовым управлением области.



Фото с сайта bvn.by

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