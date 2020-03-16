Россия закрыла границу с Беларусью, потому что та не выполняет правил ВОЗ

Источник материала: KYKY

Сегодня с утра, 16 марта, мы узнали , что Россия закрывает границы с Беларусью (это значит, что беларусов туда не пустят). Когда именно – неизвестно. Почему – весь день никто не говорил. То есть до этого момента: пресс-служба правительства России опубликовала сообщение, заявив, что наша страна не принимает достаточных «адекватных» мер и не следует советам ВОЗ, чтобы бороться с коронавирусной эпидемией.

В пресс-релизе сказано, что о закрытии границ Россией Беларусь уведомили заранее – еще вчера, когда российский и беларуский премьеры Михаил Мишустин и Сергей Румас говорили по телефону (а за выходные они созвонились дважды). Румаса якобы предупредили, что ограничения на въезд не затронут водителей грузовиков, а также дипломатов, членов делегаций, экипажей воздушных, морских и речных судов; поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения, беларусов, которые постоянно живут в России, и тех, кто едет на похороны близких родственников. Румас не возразил.

«В правительстве РФ вызывают недоумение высказывания руководства Республики Беларусь по ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции. В частности, высказывание о количестве инфицированных позволяет сделать вывод, что в пропорциональном соотношении к численности населения ситуация в Беларуси гораздо серьезнее, чем в России. Утверждение, что «Россия вся полыхает от коронавируса» [ фраза Александра Лукашенко ], не соответствует действительности», – написали чиновники.