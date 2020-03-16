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Александр Лукашенко: сшили миллионы масок, надо разворачиваться и Германии продавать
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Осторожничать по время угрозы коронавируса надо, но не до безумия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Не бегайте по аптекам и не скупайте там маски, спецодежду или какие-то лекарства, потому что отравитесь от этих лекарств. А маски раскупите зазря.
Вчера мне премьер докладывает: «Александр Григорьевич, что делать, некуда маски девать». Мы сориентировали легпром, чтобы они срочно переориентировали предприятия и сшили миллионы масок. Сшили, девать некуда. Легпром требует «оплатите нам», а здравоохранение говорит «нам столько не надо, нам некуда их девать». Правда, я ему сказал, что надо разворачиваться: в Германии не хватает спецодежды, масок. Надо продать их.
Не надо никакой паники, надо просто работать.
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Новости Беларуси. Осторожничать по время угрозы коронавируса надо, но не до безумия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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