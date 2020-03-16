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Москва обвинила Минск в невыполнении рекомендаций ВОЗ по коронавирусу

16.03.2020 20:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На частичное закрытие границы с Беларусью Москва пошла из-за того, что Минск принимает недостаточно мер для борьбы с коронавирусом, заявили в правительстве России

Внесение Беларуси в список стран, гражданам которых ограничивается въезд в Россию, связано с тем, что Минск не принимает достаточных мер для борьбы с коронавирусом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства России, поступившем в распоряжение РБК.

 

«В правительстве Российской Федерации вызывают недоумение высказывания руководства Республики Белоруссия по ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции. В частности, высказывание о количестве инфицированных позволяет сделать вывод, что в пропорциональном соотношении к численности населения ситуация в Белоруссии гораздо серьезнее, чем в России», — говорится в заявлении пресс-службы.

Утверждение, что «Россия вся полыхает от коронавируса», не соответствует действительности отметили в правительстве. Кроме того, в правительстве также заверили, что Беларусь была заблаговременно предупреждена о мерах по ограничению на въезд в Россию иностранных граждан на фоне коронавируса.


 


«Белорусская сторона была заблаговременно предупреждена о планируемых мерах в ходе состоявшегося 15 марта 2020 года телефонного разговора председателя правительства Российской Федерации М.В. Мишустина с премьер-министром Республики Белоруссия С.Н. Румасом. Глава совета министров Белоруссии был проинформирован, в частности, о том, что ограничения на въезд в РФ не будут распространяться на определенные категории лиц, включая водителей грузового автотранспорта», — говорится в сообщении.

 

О намерении частично закрыть границу с Беларусью премьер-министр Михаил Мишустин объявил утром 16 марта. В ответ президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в его стране относительно спокойная обстановка в связи с распространением COVID-19, в то время как Россия «вся полыхает от коронавируса». По словам президента Беларуси, «все эти телодвижения в направлении коронавируса» резко отразились на экономике. «Дошло до того, что наша родная Россия, подчеркиваю, закрыла границу с Беларусью», — заявил он. Лукашенко назвал риторическим вопрос, «кто от кого должен закрываться».

 
Теги: Минск
 
 
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На частичное закрытие границы с Беларусью Москва пошла из-за того, что Минск принимает недостаточно мер для борьбы с коронавирусом, заявили в правительстве России
 
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