На вкус и цвет! Как подобрать помаду под цвет волос, кожи и глаз?

Источник материала: Tut.by



Помада — важная деталь мейкапа, завершающая образ женщины. Удачную лбо неудачную роль сыграет губная помада — зависит от гармоничного сочетания палитры. Как подобрать цвет помады под тон волос и тип кожи, редакция TAM.BY расскажет в этой статье.

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Как сочетать цвет волос и цвет помады



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Наверняка вы замечали, что не каждой женщине подходит выбранная ею палитра мейкапа. Весь образ сожет испортиться из-за тона помады, не подходящего под цвет волос или тип кожи. Проверьте себя: знаете ли вы, как сочетать цвет волос и цвет помады правильно?

Блондинка + светлая кожа = красный, нежно-розовый, алый, пыльно-розовый цвета.

Блондинка + смуглая кожа = теплый розовый, лососевый, карамельный цвета.

Шатенка + светлая кожа = красный, розовый, бежевый, коралловый цвета.

Шатенка + смуглая кожа = розовый, сливовый, винный цвета.

Рыжая + светлая кожа = лососевый, коралловый, нюдовый, полупрозрачные цвета.

Рыжая + смуглая кожа = оранжевый, коралловый, коричневый, приглушенно-розовый цвета.

Брюнетка + светлая кожа = ярко-розовый, красный, сливовый, алый цвета.

Брюнетка + смуглая кожа = золотисто-бежевый, бронзовый цвета.

Как сочетать цвет помады и цвет кожи



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Выбор губной помады зависит от цвета не только волос, но и кожи. Условно оттенки кожи можно разделить на три типа (холодный, нейтральный, теплый), привязав к ним «свои» тона помады.

Холодный подтон. Кожа обладает «холодным» голубоватым оттенком, вены на запястье отдают синим. Чаще это чувствительная кожа, склонная к покраснениям или румянцу. На фоне такой кожи хорошо смотрятся серебряные украшения, волосы холодных тонов, одежда серо-голубой палитры.

Какая помада подойдет? Барышням со светлой кожей холодного подтона подойдет помада мокко или нюд. Можно рассмотреть фиолетово-синие оттенки (сливовые, вишневые, малиновые, пурпурные). Хорошо будут смотреться эти цвета в матовых вариантах. Если вы обладательница загорелой кожи с холодным подтоном, то можете рассмотреть глубокие рубиновые или винные цвета помады.

Нейтральный подтон. Женщин с такой кожей невозможно с уверенностью отнести ни к «холодному», ни к «теплому» цветотипам. Вены на запястьях кажутся зеленоватыми и синеватыми одновременно. Обладательницам такой внешности идут золотые и серебряные украшения, холодные и теплые цвета в одежде.

Какая помада подойдет? Цвет помады и цвет кожи останутся нейтральными: можно удачно наносить теплые, прохладные оттенки — любой тон универсально «ляжет» на лицо.

Теплый подтон. Кожа у таких женщин имеет оливковый, золотистый или желтый оттенки. Вены на запястье кажутся зеленоватыми. Люди с таким типом кожи легко загорают, менее заметно краснеют. Им подходят «теплые» цвета в одежде, золотые украшения.

Какая помада подойдет? На светлой коже с теплым подтоном выигрышно будет смотреться помада оттенков пыльная роза или нежный персик. Средняя и смуглая кожа с теплым подтоном будут гармонировать с медными и бронзовыми цветами помады.

Как подобрать цвет помады под цвет глаз





Выбор помады под цвет глаз не является обязательным, но поможет определиться в случае, если вы осталась неуверенность по типу кожи и волос.

Голубые глаза. Рекомендуем обратить внимание на вишневую или алую помаду разной палитры.

Серые глаза. Подойдут нейтральные бежевые и «спокойные» сливовые оттенки.

Зеленые глаза. С таким цветом гармонируют глубокие розовые оттенки помады.

Карие глаза. Сочетаются с коричневой, нежно-розовой и ярко-красной помадой.