|
На вкус и цвет! Как подобрать помаду под цвет волос, кожи и глаз?
Источник материала: Tut.by
Содержание:
Как сочетать цвет волос и цвет помады
Наверняка вы замечали, что не каждой женщине подходит выбранная ею палитра мейкапа. Весь образ сожет испортиться из-за тона помады, не подходящего под цвет волос или тип кожи. Проверьте себя: знаете ли вы, как сочетать цвет волос и цвет помады правильно?
Как сочетать цвет помады и цвет кожи
Выбор губной помады зависит от цвета не только волос, но и кожи. Условно оттенки кожи можно разделить на три типа (холодный, нейтральный, теплый), привязав к ним «свои» тона помады.
Холодный подтон. Кожа обладает «холодным» голубоватым оттенком, вены на запястье отдают синим. Чаще это чувствительная кожа, склонная к покраснениям или румянцу. На фоне такой кожи хорошо смотрятся серебряные украшения, волосы холодных тонов, одежда серо-голубой палитры.
Какая помада подойдет? Барышням со светлой кожей холодного подтона подойдет помада мокко или нюд. Можно рассмотреть фиолетово-синие оттенки (сливовые, вишневые, малиновые, пурпурные). Хорошо будут смотреться эти цвета в матовых вариантах. Если вы обладательница загорелой кожи с холодным подтоном, то можете рассмотреть глубокие рубиновые или винные цвета помады.
Нейтральный подтон. Женщин с такой кожей невозможно с уверенностью отнести ни к «холодному», ни к «теплому» цветотипам. Вены на запястьях кажутся зеленоватыми и синеватыми одновременно. Обладательницам такой внешности идут золотые и серебряные украшения, холодные и теплые цвета в одежде.
Какая помада подойдет? Цвет помады и цвет кожи останутся нейтральными: можно удачно наносить теплые, прохладные оттенки — любой тон универсально «ляжет» на лицо.
Теплый подтон. Кожа у таких женщин имеет оливковый, золотистый или желтый оттенки. Вены на запястье кажутся зеленоватыми. Люди с таким типом кожи легко загорают, менее заметно краснеют. Им подходят «теплые» цвета в одежде, золотые украшения.
Какая помада подойдет? На светлой коже с теплым подтоном выигрышно будет смотреться помада оттенков пыльная роза или нежный персик. Средняя и смуглая кожа с теплым подтоном будут гармонировать с медными и бронзовыми цветами помады.
Как подобрать цвет помады под цвет глаз
Выбор помады под цвет глаз не является обязательным, но поможет определиться в случае, если вы осталась неуверенность по типу кожи и волос.
Теперь вы знаете, как подобрать цвет помады. Хотите проверить, как сочетаются помады с вашим цветотипом? Обратитесь в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
|
Свежие газеты
Архив (Разное)