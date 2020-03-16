Белорусов организовано вывезут из Польши. Расписание

сообщили в пресс-службе МИД. Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости»в пресс-службе МИД.





С 17 по 22 марта по маршруту «Бяла-Подляска — Тересполь – Брест» будут курсировать автобусы фирмы Markus. Для того, чтобы отправиться на нем в Беларусь, необходимо связаться с консульством Беларуси в Бяла-Подляске по телефонам +48 (83) 342-1814, +48 (83) 342-1816, +48-605-048-505.





В Бяла-Подляске автобус будет отъезжать от гостиницы «Дельфин» в 12:00. От железнодорожного вокзала в Тересполе в 12:40.





Напомним, что с 13 марта на 10 дней с вероятностью того, что этот срок будет продлен, Польша закрыла границы для иностранных граждан. Также польской стороной приостановлено пограничное движение. Прекращено международное авиа- и железнодорожное сообщение, в том числе транзитный проезд.









Граждане Беларуси, имеющие право на постоянное жительство в Польше, могут въехать в Польшу через открытые для особого движения погранпереходы, но при этом подлежат направлению на 14-дневный карантин.



