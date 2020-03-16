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Белорусов организовано вывезут из Польши. Расписание

16.03.2020 21:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Для белорусов, которые не успели вернуться домой до того, как Польша закрыла границу, будет организован транспорт до белорусской границы.

Белорусов организовано вывезут из Польши. Расписание
Фото из открытых источников.
Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в пресс-службе МИД.

С 17 по 22 марта по маршруту «Бяла-Подляска — Тересполь – Брест» будут курсировать автобусы фирмы Markus. Для того, чтобы отправиться на нем в Беларусь, необходимо связаться с консульством Беларуси в Бяла-Подляске по телефонам +48 (83) 342-1814, +48 (83) 342-1816, +48-605-048-505.

В Бяла-Подляске автобус будет отъезжать от гостиницы «Дельфин» в 12:00. От железнодорожного вокзала в Тересполе в 12:40.

Напомним, что с 13 марта на 10 дней с вероятностью того, что этот срок будет продлен, Польша закрыла границы для иностранных граждан. Также польской стороной приостановлено пограничное движение. Прекращено международное авиа- и железнодорожное сообщение, в том числе транзитный проезд.


Граждане Беларуси, имеющие право на постоянное жительство в Польше, могут въехать в Польшу через открытые для особого движения погранпереходы, но при этом подлежат направлению на 14-дневный карантин.
 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Для белорусов, которые не успели вернуться домой до того, как Польша закрыла границу, будет организован транспорт до белорусской границы.
 
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