|
Врач: «Пожилые люди – наиболее уязвимый перед коронавирусом контингент»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Мировая статистика, к сожалению, показывает, что именно старшее поколение в зоне риска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Анна Купрашвили, педиатр:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Мировая статистика, к сожалению, показывает, что именно старшее поколение в зоне риска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Насколько...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)