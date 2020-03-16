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Врач: «Пожилые люди – наиболее уязвимый перед коронавирусом контингент»

16.03.2020 21:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Мировая статистика, к сожалению, показывает, что именно старшее поколение в зоне риска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Насколько белорусы готовы позаботиться о себе? Как COVID-19 изменил нашу повседневную жизнь

Врач: «Пожилые люди – наиболее уязвимый перед коронавирусом контингент»

Анна Купрашвили, педиатр:
Я предлагаю быть ответственными. Своих пожилых родителей, пожилых людей оставлять дома, беречь их, а своими детками заниматься самостоятельно. Пожилые люди – наиболее уязвимый перед коронавирусом контингент. А детки и молодежь могут являться бессимптомными переносчиками этого заболевания.

Врач: «Пожилые люди – наиболее уязвимый перед коронавирусом контингент»

Люди в материале: Анна Купрашвили

 
 
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Новости Беларуси. Мировая статистика, к сожалению, показывает, что именно старшее поколение в зоне риска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Насколько...
 
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