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Пётр Петровский: «Всеобщий карантин – это красивое название, но насколько оно эффективно?»

16.03.2020 21:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Респираторное заболевание можно взять под контроль, если очень быстро выявить зараженных и их контакты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Насколько белорусы готовы позаботиться о себе? Как COVID-19 изменил нашу повседневную жизнь

Пётр Петровский: «Всеобщий карантин – это красивое название, но насколько оно эффективно?»

Петр Петровский, политический аналитик:
Всеобщий карантин – это красивое название, но насколько оно эффективно? Эффективная борьба с коронавирусом – Южная Корея, Япония, Китай – говорит о другом. Что мы должны выявлять случаи на ранних стадиях, проводить профилактику, проводить все время проверки, но ни в коем случае не закрывать и не нагнетать панику.

Пётр Петровский: «Всеобщий карантин – это красивое название, но насколько оно эффективно?»

Люди в материале: Петр Петровский

 
 
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Новости Беларуси. Респираторное заболевание можно взять под контроль, если очень быстро выявить зараженных и их контакты, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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