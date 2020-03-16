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Пётр Петровский: «Всеобщий карантин – это красивое название, но насколько оно эффективно?»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Респираторное заболевание можно взять под контроль, если очень быстро выявить зараженных и их контакты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Петр Петровский, политический аналитик:
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Новости Беларуси. Респираторное заболевание можно взять под контроль, если очень быстро выявить зараженных и их контакты, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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