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Завод в Минской области выпускает аварийно-спасательную технику для стран ЕАЭС
16.03.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Первую партию пожарных машин, собранных на заводе в Минской области, отправили на юг Казахстана. 70% аварийно-спасательной техники, которая сходит с конвейера Борисовского предприятия, идет на экспорт в страны ЕАЭС и не только. Корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова побывала на производстве.
Вместо привычного металла – армированный стеклопластик. Материал долговечный: не боится влаги, а значит, не ржавеет, а еще легче, чем сталь, в несколько раз.
Для камер этот процесс закрыт – производственная тайна. Но можно увидеть, как на специальном станке рождаются детали. Их вырезает струя воды под огромным давлением.
За месяц на заводе собирают около 15 машин. Процесс трудоемкий – многое делают вручную. Работает свой штат конструкторов и инженеров. Всю технику создают под заказ.
«Автоподъемник пожарный предназначен для подачи огнетушащих веществ на высоту до 75 метров. В мире существует лишь два производителя, которые производят данную технику», – рассказал главный конструктор предприятия Павел Ковалев.
«Это автомобиль газодымозащитной службы. Он предназначен для обеспечения электроэнергией на местах пожаров, аварий. Оборудована 20-киловаттным генератором. Также имеется компрессор для заправки баллонов кислородом», – указал инженер-конструктор Владимир Кендыш.
Борисовский завод за рубеж отправляет почти 70% техники. Белорусские пожарные машины есть не только в СНГ, но даже в Азии и Африке.
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70% техники, которая сходит с конвейера на предприятии в Борисове, идет на экспорт в страны ЕАЭС и не только.
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