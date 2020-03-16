Завод в Минской области выпускает аварийно-спасательную технику для стран ЕАЭС

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Первую партию пожарных машин, собранных на заводе в Минской области, отправили на юг Казахстана. 70% аварийно-спасательной техники, которая сходит с конвейера Борисовского предприятия, идет на экспорт в страны ЕАЭС и не только. Корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова побывала на производстве.

Вместо привычного металла – армированный стеклопластик. Материал долговечный: не боится влаги, а значит, не ржавеет, а еще легче, чем сталь, в несколько раз.

Пожарные машины здесь собирают как конструктор. А первые этапы и вовсе напоминают швейный цех. Специалисты разматывают рулоны стекловолокна, а потом с точностью до миллиметра делают раскройку деталей.



«После чего стеклоткань уходит на смешивание с полиэфирными смолами под давлением с помощью вакуума и получаем готовое изделие», – сказал мастер производственного участка Сергей Зорин.

Для камер этот процесс закрыт – производственная тайна. Но можно увидеть, как на специальном станке рождаются детали. Их вырезает струя воды под огромным давлением.

За месяц на заводе собирают около 15 машин. Процесс трудоемкий – многое делают вручную. Работает свой штат конструкторов и инженеров. Всю технику создают под заказ.



«Какие-то рынки потребляют только полноприводную технику, какие-то неполноприводную, кого-то интересуют большие цистерны, кого-то – маленькие для городов. Но эти все продукты объединяет одно: мы готовим продукт очень высокого уровня», – указал директор предприятия Олег Дерябин.



Производственная линейка широкая – почти все виды аварийно-спасательных машин: быстрого реагирования, штабные, насосные станции. А с открытием нового цеха на заводе будут производить больше высотной техники.

«Автоподъемник пожарный предназначен для подачи огнетушащих веществ на высоту до 75 метров. В мире существует лишь два производителя, которые производят данную технику», – рассказал главный конструктор предприятия Павел Ковалев.



Не только для себя, но и на экспорт. Эти машины готовят для отправки в Казахстан. Заказ крупный: больше 30 авто. Первая партия уже в Шымкенте. Ждут еще спецавто для водолазно-спасательных работ и газодымазащитной службы.

«Это автомобиль газодымозащитной службы. Он предназначен для обеспечения электроэнергией на местах пожаров, аварий. Оборудована 20-киловаттным генератором. Также имеется компрессор для заправки баллонов кислородом», – указал инженер-конструктор Владимир Кендыш.

Борисовский завод за рубеж отправляет почти 70% техники. Белорусские пожарные машины есть не только в СНГ, но даже в Азии и Африке.