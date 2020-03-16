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Голливудский актер Идрис Эльба заболел коронавирусом

16.03.2020 22:40 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

47-летний голливудский актер Идрис Эльба, знакомый нам по фильмам «Призрачный гонщик 2» (2012), «Прометей» (2012), «Тихоокеанский рубеж» (2013), а также трилогии «Тор» (2011, 2013, 2017), заболел коронавирусом. Об этом он сообщил в своем twitter.


— Сегодня утром у меня диагностирован коронавирус. Я чувствую себя хорошо, у меня нет никаких симптомов, но я был изолирован. Оставайтесь дома и не паникуйте. Я буду рассказывать о своем самочувствии, — написал он.

Ранее стало известно, что коронавирусом заразилась актриса и модель Ольга Куриленко. В своем Instagram она рассказала о повышенной температуре и слабости и призвала людей быть осторожными.

 
 
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Об этом он сообщил в своем twitter-аккаунте.
 
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