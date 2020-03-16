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КХЛ приостановила плей-офф
Источник материала: Tut.by
Континентальная хоккейная лига приняла решение о приостановке розыгрыша Кубка Гагарина сроком на одну неделю для организации и согласования с государственными органами нового формата проведения второго этапа чемпионата с участием шести российских клубов, сообщает
Дата начала, сроки проведения и подробный формат розыгрыша будут определены в ближайшее время.
Напомним, что ранее из-за распространения коронавируса с турнира снялись иностранные клубы: «Барыс» из Нур-Султуна и «Йокерит» из Хельсинки.
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Континентальная хоккейная лига приняла решение о приостановке розыгрыша Кубка Гагарина сроком на одну неделю для организации и согласования с государственными...
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