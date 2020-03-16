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КХЛ приостановила плей-офф

16.03.2020 23:44 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Континентальная хоккейная лига приняла решение о приостановке розыгрыша Кубка Гагарина сроком на одну неделю для организации и согласования с государственными органами нового формата проведения второго этапа чемпионата с участием шести российских клубов, сообщает официальный сайт лиги.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Дата начала, сроки проведения и подробный формат розыгрыша будут определены в ближайшее время.

Напомним, что ранее из-за распространения коронавируса с турнира снялись иностранные клубы: «Барыс» из Нур-Султуна и «Йокерит» из Хельсинки.

 
 
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Континентальная хоккейная лига приняла решение о приостановке розыгрыша Кубка Гагарина сроком на одну неделю для организации и согласования с государственными...
 
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