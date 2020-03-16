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«Барыс» отказался от выступления в плей-офф Кубка Гагарина из-за запрета на спортивные мероприятия в Казахстане

16.03.2020 23:31 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Коронавирус продолжает бить по мировому спорту, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Стало известно, что хоккейный клуб «Барыс» отказался от дальнейшего выступления в плей-офф Кубка Гагарина. Речь о КХЛ.

«Барыс» отказался от выступления в плей-офф Кубка Гагарина из-за запрета на спортивные мероприятия в Казахстане

В Казахстане с 15 марта по 15 апреля на территории страны действует запрет на проведение спортивных мероприятий. Таким образом, «Барыс» не сможет провести серию матчей плей-офф КХЛ на своей площадке. Поэтому руководство клуба приняло решение отказаться от участия в розыгрыше Кубка Гагарина сезона 2019/2020.

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«Барыс» отказался от выступления в плей-офф Кубка Гагарина из-за запрета на спортивные мероприятия в Казахстане

Об этом информирует официальный сайт команды из Нур-Султана. Руководит «барсами» белорусский специалист Андрей Скабелка. Это уже второй случай в Континентальной хоккейной лиги за последние несколько дней. Ранее из-за распространения коронавируса отказался от продолжения борьбы в Кубке Гагарина финский «Йокерит».

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Новости Беларуси. Коронавирус продолжает бить по мировому спорту, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Стало известно, что хоккейный клуб «Барыс» отказался от...
 
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