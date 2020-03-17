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Линейный Владимир Враньеш пополнит состав БГК летом-2020
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Владимир Враньеш пополнит состав БГК имени Мешкова уже этим летом. Об этом сообщает официальный сайт команды, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Гандболист заключил с клубом двухгодичный контракт.
С 2009 года линейный регулярно вызываются в национальную сборную Боснии и Герцеговины. В 2015-м он был признан лучшим гандболистом страны. Последние четыре сезона игрок провел в клубе «Татабанья».
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Новости Беларуси. Владимир Враньеш пополнит состав БГК имени Мешкова уже этим летом. Об этом сообщает официальный сайт команды, сообщили в программе «СТВ-Спорт». ...
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