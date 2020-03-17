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Линейный Владимир Враньеш пополнит состав БГК летом-2020

17.03.2020 01:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Владимир Враньеш пополнит состав БГК имени Мешкова уже этим летом. Об этом сообщает официальный сайт команды, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Линейный Владимир Враньеш пополнит состав БГК летом-2020

Гандболист заключил с клубом двухгодичный контракт.

С 2009 года линейный регулярно вызываются в национальную сборную Боснии и Герцеговины. В 2015-м он был признан лучшим гандболистом страны. Последние четыре сезона игрок провел в клубе «Татабанья».

Линейный Владимир Враньеш пополнит состав БГК летом-2020

Люди в материале: Владимир Враньеш

 
 
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Новости Беларуси. Владимир Враньеш пополнит состав БГК имени Мешкова уже этим летом. Об этом сообщает официальный сайт команды, сообщили в программе «СТВ-Спорт». ...
 
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