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Евроопт на Варшавке выставил даже поддоны с товаром - абы только брали!

17.03.2020 06:22 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Похоже, ажиотаж на руку торговым сетям, которые могут позволить себе не церемониться с количеством товара. Евроопт на Варшавке не успевает выставить всё на полки, а чтобы покупатель не сомневался - товар есть, расположил самое востребованное прямо на поддонах. Мол, берите, мало - ещё дадим!

Евроопт на Варшавке выставил даже поддоны с товаром - абы только брали!

Людей в магазине немного, кто-то бродит с пустыми тележками, кто-то - с полными..

Евроопт на Варшавке выставил даже поддоны с товаром - абы только брали!

Про цены не скажем - сахар точно как был 1,5 р., так и остался.

Евроопт на Варшавке выставил даже поддоны с товаром - абы только брали!

Масла, муки, круп - полно.

Евроопт на Варшавке выставил даже поддоны с товаром - абы только брали!

А вот KFC пустой. Хотя, может просто это мы так неудачно зашли.

Евроопт на Варшавке выставил даже поддоны с товаром - абы только брали!

Если вы где-то нашли пустые полки, пишите нам в контакты, разберёмся!

 
 
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  Похоже, ажиотаж на руку торговым сетям, которые могут позволить себе не церемониться с количеством товара. Евроопт на Варшавке не успевает выставить всё на...
 
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