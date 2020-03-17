Евроопт на Варшавке выставил даже поддоны с товаром - абы только брали!

Источник материала: Виртуальный Брест

Похоже, ажиотаж на руку торговым сетям, которые могут позволить себе не церемониться с количеством товара. Евроопт на Варшавке не успевает выставить всё на полки, а чтобы покупатель не сомневался - товар есть, расположил самое востребованное прямо на поддонах. Мол, берите, мало - ещё дадим!





Людей в магазине немного, кто-то бродит с пустыми тележками, кто-то - с полными..





Про цены не скажем - сахар точно как был 1,5 р., так и остался.





Масла, муки, круп - полно.





А вот KFC пустой. Хотя, может просто это мы так неудачно зашли.





Если вы где-то нашли пустые полки, пишите нам в контакты, разберёмся!