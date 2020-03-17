|
Евроопт на Варшавке выставил даже поддоны с товаром - абы только брали!
17.03.2020 06:22 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Похоже, ажиотаж на руку торговым сетям, которые могут позволить себе не церемониться с количеством товара. Евроопт на Варшавке не успевает выставить всё на полки, а чтобы покупатель не сомневался - товар есть, расположил самое востребованное прямо на поддонах. Мол, берите, мало - ещё дадим!
Людей в магазине немного, кто-то бродит с пустыми тележками, кто-то - с полными..
Про цены не скажем - сахар точно как был 1,5 р., так и остался.
Масла, муки, круп - полно.
А вот KFC пустой. Хотя, может просто это мы так неудачно зашли.
Если вы где-то нашли пустые полки, пишите нам в контакты, разберёмся!
Главная | Новости | Газеты | Справки | Курсы валют | Знакомства | Знакомства2 | Гороскоп | Анекдоты |
© 2004-2020 21.by